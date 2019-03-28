Line政院澄清專區6月上線 陳其邁：一起守護台灣民主價值

2019-03-28 15:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕Line台灣宣布今年第2季6月底推出「謠言查證」官方帳號，結合4個查核機構提供用戶訊息查核功能，行政院即時澄清專區也會同時上線，行政院長陳其邁表示，LINE是很接地氣的公司，一起守護台灣民主價值，讓言論自由獲得保障，希望假訊息受害者越來越少。

行政院副院長陳其邁和立法院長蘇嘉全今天皆出席LINE Converge2019春季記者會，LINE台灣董事總經理陳立人在會中宣布數位當責計畫，陳立人指出，今年LINE要扛起責任對抗假訊息，希望和政府、新聞媒體、查核機構與用戶一起對抗日益氾濫的假訊息與錯誤訊息。

蘇嘉全致詞時表示，看到LINE願意透過更多作為讓龐大跨國計畫與台灣社會共同成長，應該給予熱烈掌聲謝謝他們，LINE用戶有2100萬，非常大的數字，台灣才2300萬人口，大概人手都會有LINE，科技不斷進步，科技的進步會產生非常多科技進步引發的相關問題，也就是現在大家最擔心的假訊息，訊息傳遞快速方便，彼此之間距離因為有LINE存在而縮短，假訊息一出來，跟著解釋已經來不及。

蘇嘉全分享自己親身前不久的經驗分享，他說，當監察院公布財產，說他有6000多萬元存款，其實3000多萬元是國慶日籌備經費，因為他身為主委，因為主委所以要當專款戶負責人，所以用他的名字寄在專戶，但是監察院沒有註明是國慶日籌備會專用經費，有些人就開始用這筆經費說他把公款納入私人帳戶。

蘇嘉全指出，後來刑事警察局查到6個發出訊息帳號的人，2個在境外4個在境內，傳喚境內傳遞的人後，詢問更正後為什麼還要傳遞，已經送請檢調調查，但是假訊息傳遞後要即時澄清相當不容易。

蘇嘉全表示，今天LINE願意推動數位當責計畫，辨別假訊息相關機構單位，政府一起合作，這是一種企業責任，科技可以從LINE身上看到科技進步讓我們更接近，時代往前走，延伸的科技問題要用新的科技來解決，政府部門有義務也要針對假訊息在最短時間內提供真正訊息澄清，立法部門也要針對新科技產生的問題，不違反言論自由範疇內修正修改法令，不要再有加害者和被害者產生，立法院行政院送來7個相關法案，立法委員也有5個提案，總共12個未來如何針對假訊息保護言論自由範疇內參訪美國等其他國家訂定的法令，作為法令訂定的思考準，透過大家的努力杜絕假訊息氾濫。

蘇嘉全指出，政黨之間絕對不是敵人，不管民進黨國民黨或時代力量，競爭但不是敵人，政黨人民共同敵人就是假訊息，期許LINE公司在數位當責計畫發布可以經過大家共同努力，杜絕假訊息傳播，盡可能降到最低。

行政院副院長、行政院資安長陳其邁致詞時表示，他自己在選舉過程中就被攻擊戴耳機，假訊息在LINE上面傳的非常恐怖，科技進步非常快，LINE作為平台會越長越大，未來政府可以把公共服務和LINE結合，平台上嫁接的公共服務公共能力越來越大的情況下，勢必要承載更多社會責任，他要代表行政院長蘇貞昌對LINE表示感謝，打擊假訊息讓適時澄清更即時更迅速，公司協力方式，政府協力，LINE台灣數位當責計畫對於保障言論自由，台灣最可貴的民主價值，LINE台灣可以做出更多貢獻。

陳其邁表示，假訊息氾濫又涉及境外不實訊息，全球衝擊民主保障，作為台灣指標性企業，在陳立人領導下，LINE不只讓人與人之間更近，信賴也能更堅強，就像行政院長蘇貞昌講的，LINE是很接地氣的公司，提供優質服務，守護台灣民主價值，讓言論自由獲得保障，希望假訊息受害者越來越少。

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