政院出招打擊假消息！ 將和LINE合作推動闢謠專區

2019-03-26 20:53

〔記者李欣芳／台北報導〕為提供民眾正確訊息，全力打擊假消息，行政院決定與社群通訊軟體LINE合作，將在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」，由政院提供更活潑、淺白的訊息與澄清內容，供使用者點選查閱，基於社會責任，政院今天表明LINE願意免費提供版位，這是一大突破！

行政院目前安排本週四與LINE台灣董事總經理陳立人共同舉行記者會，由行政院副院長兼行政院資安長陳其邁代表出席。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚證實此事，他表示，這是由行政院主動聯繫，希望雙邊合作，提供行政院一個平台，給大家更活潑、淺白的澄清內容，目前預計本週四舉行記者會，對外公布具體合作細節。

Kolas表示，對於行政院的合作請求，LINE方面非常樂意，認為他們在國內有廣大的使用戶，有責任提供給社會大眾正確的訊息，LINE將在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」的版位，且是免費提供，承擔社會責任，對此，行政院非常感動，這是一大突破。

不過，行政院並不是將目前呈現在「行政院即時澄清專區」中彙整各部會的新聞澄清稿，原封不動提供給LINE，而是會將各部會澄清稿改寫，並製作圖卡，以更活潑、淺白的內容呈現。

鑑於假消息經常在社群通訊軟體上流竄，行政院決定與LINE合作齊力打擊假消息。政院將與LINE共同啟動「數位當責計畫」，具體合作方式，除了LINE將成立「謠言查證」官方網站，也計畫將「政院即時澄清專區」放入分類話題中，並提供權限給政院代表，由政院方面每日自行上傳澄清稿，並同步將澄清稿顯示於官方網站中的「已查核訊息區」，讓使用者可以即時查閱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/