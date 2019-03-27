政院打擊假消息 LINE TODAY闢即時澄清專區

2019-03-27

〔記者李欣芳／台北報導〕全力打擊假消息，行政院與社群通訊軟體LINE合作，將在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」，由政院提供更活潑、淺白的訊息與澄清內容，提供使用者點選查閱。

行政院目前安排本週四與LINE台灣董事總經理陳立人共同舉行記者會，由行政院副院長兼行政院資安長陳其邁代表出席。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡表示，台灣人口二千三百萬人，LINE的帳號用戶就高達二千一百萬人，這次由行政院主動聯繫，希望雙邊合作，提供行政院一個平台，預定記者會公布具體合作細節。據指出，「行政院即時澄清專區」將置於LINE TODAY分類話題中，由政院方面每日自行上傳澄清稿。

谷辣斯表示，對於政院的合作請求，LINE方面非常樂意，認為他們在國內有廣大的使用戶，有責任提供社會大眾正確的訊息，LINE將在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」的版位，且免費提供，承擔社會責任，對此，行政院非常感動，認為這是一大突破。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/