愛美接假睫毛眼睛反受傷 眼醫師：慎選美睫店

2019-03-28 15:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕擁有長睫毛是許多女性的期待！很多女性因此去接假睫毛，讓雙眸變得閃閃動人；基隆市有位女性去美睫店接睫毛時，因接睫毛的接睫師不注意，傷了眼結膜，差點「賠了健康又折兵」。醫生提醒愛美女性慎選美睫店，想要做出美美的睫毛，也不可忽略眼睛健康。

基隆市一名年輕美眉李小姐日前至坊間美睫店接假睫毛，在接睫毛過程當中忽然一陣刺痛，淚流不止，隨即眼睛發紅，她隔天趕緊至衛生福利部基隆醫院眼科求診，眼科主任陳家祿檢查後發現，李小姐的結膜被刮出一片約0.3公分、就像荔枝肉一樣的白色薄膜。

李小姐說，回憶自己在接假睫毛時，接睫師用棉片擦拭右眼，一不注意用擦拭片刮傷李小姐右眼結膜，導致破皮及發紅。陳陳家祿呼籲愛美女性，慎選美睫店，想要做出美美的睫毛，也不可忽略眼睛健康。

陳家祿指出，每次門診總有2到3位年輕女性求診，發現就診女性多因接了濃密睫毛，因為假睫毛是一根根黏接上去的，女性朋友因為擔心睫毛脫落，卸妝時不敢用力搓洗，使睫毛根部長期沒有清潔乾淨，在眼睛周遭生出許多皮屑，又有些女性對黏接睫毛的膠水產生過敏，導致眼皮紅腫來就診。

陳家祿建議，習慣接假睫毛的民眾應加強睫毛根部清潔，若真的對黏膠過敏，還是慎選其它美睫方式，同時保持眼部清潔，避免眼睛發炎。

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