零撲殺引爆籠 北市推「浪愛滿屋」供認養

2019-03-28 14:44

〔記者邱灝唐／台北報導〕台灣近年因零撲殺政策，各地動物之家常出現爆籠狀況，北市動保處為降低動物之家內的犬貓收容數量，推出「TAS浪愛滿屋計畫」，招募民間團體及商家協助推廣認養。

電影《十二夜》促成政府擬定「流浪動物零撲殺」的政策，雖然立意良善卻衍生其他問題，也就是收容所爆籠的狀況。根據統計，台北市動物之家一年送出約3千隻犬貓，但每年收養的數量又稍高，長久之下就造成爆籠，表訂收容上限為610隻犬貓，目前已收到超過700隻。

北市動保處長宋念潔表示，對於超收的犬貓，目前是以增加志工、獸醫師等人力解決，但爆籠的情況不僅是北市獨有，各地都有遇到此情況，尤其零撲殺政策上路後，民眾對於領養的急迫性就會降低，進而減緩領養速度。

為此，動保處推廣「TAS浪愛滿屋計畫」，與寵物相關業者及團體合作，讓流浪犬貓進駐商家，藉由多元管道提高犬貓找到家的機會，今年已累計有9家簽約團體或商家加入，並提供免費絕育、住宿等優惠提高誘因。

動保處今日也與各商家代表簽署「TAS浪愛滿屋計畫」，共同宣誓公私協力為北市的流浪犬貓謀幸福，響應「認養不棄養」的概念，讓愛心滿台北。

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