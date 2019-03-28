推動親子閱讀 這位立委8年來募集贈書累計1萬8千多本

2019-03-28 14:28

〔記者許國楨／台中報導〕立委張廖萬堅推動親子閱讀多年，8年來募集贈書累計1萬8千多本，今年再度募集三千多本圖書巡迴捐贈24所國小及特殊學校，今年首場活動今天在西屯國小舉辦，除捐出150本課外讀物，更邀請「陸爸爸」到場一起為小朋友說演故事，盼透過生動活潑的方式，培養孩子們的閱讀興趣！

張廖萬堅從2012年還在擔任議員迄今，持續推動親子閱讀並募集贈書，充實各校圖書室，今年已邁入第八年共募集累積捐贈達1萬8千多本書籍，分送給西屯區及南屯區各國中、國小及高中圖書館及協和圖書館，而今年更擴大捐贈對象，延伸至台中啟聰學校及台中特殊教育學校，讓不同性質的學生們，也能擁有更多的圖書資源享受閱讀樂趣。

而今年首場贈書活動在西屯國小舉行，更邀請「陸爸爸」陸育克到現場，與張廖萬堅、市議員林祈烽、西屯國小校長蘇仁彥以及家長會長林安檳一起為小朋友說演「石頭湯」故事，除藉由故事傳達分享的快樂，更希望透過生動活潑的方式，培養孩子們的閱讀興趣。

林祈烽說，張廖萬堅上任三年已經協助包括萬和國中、永春、南屯國小、西屯國小、泰安、上安等國小，爭取到教育部補助圖書館整修及社區共讀站計畫經費，建立更友善的閱讀環境。

西屯國小校長蘇仁彥說，該校藉由立委張廖萬堅協助下，得以獲得擴充圖書館空間及資源的經費，成功設置社區共讀站及圖書館整建，並誕生了西大墩悅讀美學館，這個屬於社區的閱讀場域在本週六也會向社區開放。

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