流口水片》切仔麵上必比登！台北2大老麵攤特色PK

2019-03-28 18:34

〔記者簡亭宇／台北報導〕第二屆的台北米其林指南即將發佈，目前已搶先公佈部份必比登推介名單，今年有10間台北美食新入圍，其中就有兩間是老饕口中必吃的台北切仔麵老店「阿國切仔麵」與「賣麵炎仔」，兩間切仔麵特色各有千秋，讓老顧客一吃就是好幾十年。

位在寧夏市場旁的「阿國切仔麵」，以自製金黃酥脆的油蔥酥為主打特色，無論拌麵或是拌飯都香氣逼人，第三代的蘇老闆說：「現在外面很少能吃到自製油蔥酥了，這個才是經典的傳統古早味，內行人還會特地點油蔥飯來吃。」再配上店家經典小菜紅油抄手、鯊魚煙等，就是非常豐盛的一餐。

另一間則是有80多年歷史的「賣麵炎仔」，在被必比登推介之前，生意早已十分興隆，因為這間店是經典的老台北人早餐，一碗切仔麵只要20元，多年來從未漲價，來吃麵的民眾說：「20元的切仔麵真的在台北其他地方找不到了！我吃了40幾年，麵配上紅燒肉跟其他小菜，非常古早味。」這讓人吃了這麼多年，還想再吃的「古早味」，關鍵在店家自製的辣醬，甜甜辣辣的味道十分開胃，不僅拌入麵中好吃，沾小菜也對味，而且點了滿滿一桌也不會荷包大失血，完全符合必比登推介「品質佳、價位親民」的核心精神。

連切仔麵這種傳統的台灣口味，都躍上國際美食舞台，讓人感受到米其林必比登推介越來越接地氣，跟著國際指南吃台北，也能吃的在地又便宜。

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