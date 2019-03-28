2019台北米其林「必比登推介」入榜新餐廳》賣麵炎仔首上榜 切仔麵熱賣80年

2019-03-28

12餐廳新入榜

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北米其林登台第二年，搶在台北米其林星級餐廳四月十日公布前，米其林官方昨先公佈象徵「銅板美食」的二○一九台北「必比登推介」部分名單，今年共卅四家入選、較去年少兩家，先曝光的十二家新入榜餐廳，多數是麵食及台菜，有六家是超過六十年的老字號名店，其中賣麵炎仔、義興樓更已有八十多年歷史。

6家老字號名店 飄香逾60年

其中除了四川吳抄手和番紅花曾入選米其林的餐盤美食推薦項目，阿城鵝肉、阿國切仔麵、都一處、人和園、賣麵炎仔、女娘的店、榮榮園、欣葉小聚今品、天下三絕和義興樓都是首次獲選。

義興樓 金錢蝦、豬腦煎蛋必點

位於文山區的義興樓原是一家小麵攤，創立於民國廿七年，最有名的是小吃金錢蝦，這是早期酒家菜的菜色，其他如五香雞捲、豬腦煎蛋也是必點菜色。

位於台北舊城區大稻埕安西街的賣麵炎仔，創立於日治時代，已有超過八十年歷史，店外總是大排長龍，老顧客最愛吃豆芽、韭菜與油麵簡單組成的切仔麵滋味。

欣葉台菜姊妹店欣葉小聚今品，以台式菜餚為主，標榜低油、低鹽，招牌菜如「青龍皮皮挫」、「蛋煎干貝絲瓜」，都是原創料理。女娘的店也是台菜，裝潢採一九五○年代農舍風格，招牌菜「古早味烘肉」選用當天現宰的黑豬肉，肉質綿密。

番紅花 入榜唯一異國菜餐廳

去年就獲選為餐盤推薦的番紅花，是名單中唯一具異國風味的印度餐廳，招牌菜是「喀拉拉雞肉咖哩（murgh Kerala）」和「芫荽雞肉咖哩（murgh kothmeri）」，店內還有廚師製作印度烤餅（naan）供享用。

部分店家受訪表示，獲推薦相當開心，會更用心製作菜色。也有店家擔心以後客人可能更多，恐須增加人力、物力才能確保品質。

觀光局表示，米其林登台一年所帶來的媒體廣告效益達一．八億元，且一○七年全台餐飲業績較上一年成長百分之四．六。盼國內餐飲業者在米其林效應下，轉而追求餐飲品質價值，而非一味追求價格。

米其林指南自一九五五年起，透過「必比登」推薦價格大眾、但提供高品質美食的餐廳，獲選餐廳在一定價格範圍內，可吃到有水準的三道菜，依城市消費水準不同，歐洲城市為卅六歐元、美國城市四十美元，東京為五千日圓，台北是約一千元新台幣。

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