賞紅藜吃紅藜吧！屏東紅藜文化節本週末登場

2019-03-28 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民鄉是紅藜重要產區，為讓各界更加認識這項原鄉傳統作物，縣府舉辦「屏東紅藜文化節」，將於後天（30日）、大後天（31日），在位於瑪家鄉的禮納里部落登場，包括創意踩街、農創市集與料理競賽等，有得看又有得吃，縣府邀請民眾踴躍參加。

屏東縣8個原住民鄉紅藜種植面積約100公頃，縣府為打響「屏東紅藜」品牌，以嘉年華系列活動強力行銷，藉此推廣原鄉在地文化，行銷產業、文化與觀光。

屏東縣府原民處長伍麗華指出，繽紛的紅藜，是田間最美的風景，是「穀物中的紅寶石」，也是老祖先留下來的禮物，含有豐富膳食纖維和營養。

「2019屏東紅藜文化節」系列活動首日（30日）由12組團隊，以紅藜特色創意裝飾從瑪家、好茶、大社3部落沿禮納里踩街遊行華麗登場，在屏東紅藜故事館舞台匯集展現原藝趣味，並邀請參與之遊客，共跳團圓圍舞， 搭配著歌聲節拍，快樂的舞動，歡慶紅藜豐收。

晚間則由王宏恩及活動主題曲「驕傲的紅藜」創作者徹摩等部落新星帶來禮納里普羅旺斯星空下演唱會；2天活動還有來自部落品牌的20攤農創紅藜市集以及親子闖關遊戲，民眾可來部落野餐，感受來自斜坡上的溫度。

今年還舉辦台灣紅藜評鑑及紅藜料理競賽等賽事，將在3月31日登場，當日揭曉得獎者並頒獎，此次更是為推廣原鄉旅遊推出紅藜輕旅行；活動詳情可上屏東縣政府原住民處網站或臉書蒐尋「屏東紅藜文化節」。

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