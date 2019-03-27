噁！廚餘亂倒側溝 里民火大PO網緝凶

2019-03-27 18:10

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區東龍路60巷24弄巷口，近期屢遭人偷倒家戶垃圾、廚餘，日曬下發出陣陣惡臭，民眾苦不堪言，即使監視器錄下畫面PO網緝凶，在遭丟垃圾處附近設置警語，也難發揮立竿見影成效，為遏止亂象，地方盼市府給予協助改善。市府環保局回應，將加派人員不定期稽查，並依民眾提供監視器循線追查，違者可依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰款。

龍星里長張金財表示，里內的東龍路60巷周圍，近期常遭人亂丟家戶垃圾，恐成社區髒亂點，對於沒有公德心的民眾貪圖個人方便，造成環境髒亂，感到無奈。

張金財說，由於東龍路60巷過去長期遭人放置廚餘桶，近年雖早已撤除，改由清潔隊統一清運，仍有部份里民不改舊習，把垃圾棄置路邊，或將廚餘傾倒在側溝內，雖多次向清潔隊反映，但效果有限。因此建議清潔隊不管是暗中蒐證，還是以破袋內的資料追查，希望能拿出有效的辦法揪出不法民眾，早日解決問題。

環保局昨派員到場未見垃圾、廚餘，但仍會據民眾反映髒亂處加強巡查；此外，因當地住商林立，已有許多監視錄影器，經評估無需加設縮時攝影機，未來會多與里辦公室合作，若有類似情事再發生，建議民眾提供畫面供蒐證，如查有亂丟事實，可依廢清法處以1200元至6000元罰款。

環保局也呼籲民眾要有公德心，將垃圾、廚餘交給清潔隊收運，不要亂倒造成環境髒亂。

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