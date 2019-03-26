眼鏡行設驗光所 桃園市不到2成

2019-03-26 23:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「驗光人員法」2016年上路，訂下落日條款要求眼鏡行10年後需取得驗光師、驗光生證照才可驗光，違者最高可罰15萬元。而桃園市政府衛生局統計，全市目前登記立案的眼鏡行有418家，但與驗光所合設的僅有75家，比例不到2成。

桃園市衛生局指出，全市登記執業的驗光人員目前為156人，其中驗光師88人、驗光生68人，而登記立案的418家眼鏡行，其中與驗光所合設的僅有75家。桃園市衛生局醫事管理科長陳效君指出，「驗光人員法」對開業的眼鏡行有10年輔導期，這期間從事驗光業務可以免罰，但新開業的眼鏡行若從事驗光業務就屬違法，可處3萬至15萬元罰緩，衛生局近日有接獲1起檢舉案，但仍需釐清是否違法驗光。

陳效君提醒民眾，驗光前應慎選胸前配掛執業執照的驗光師（生），也呼籲業者應盡早取得執照，保障民眾權利。

桃園市驗光師公會副理事長鄭仲哲說，許多民眾不知道新法已上路2年，而民眾有配眼鏡需求多會在眼鏡行內驗光，並不太清楚眼鏡行是否為合格驗光所，一般眼鏡行人員若無驗光專業，可能導致民眾配戴度數不正確的眼鏡，會造成視力不良、眼睛疲勞及頭暈等影響，民眾配眼鏡前可上網查詢合格驗光所，配鏡驗光才有保障。

另方面，「驗光人員法」施行後，針對6歲以上、15歲以下的國小、國中生，也規定首度配鏡須先由眼科醫師確認非假性近視，且拿到驗光處方後，才能讓驗光人員配鏡，且未滿6歲的兒童不得由驗光師進行驗光，避免其他眼睛病變所引起的視力不良被延誤診治。

桃園市政府教育局體育保健科指出，去年全市國中、小學生裸視視力檢查的視力不良率，國中生高達73.65%，國小生也有47%，經篩檢結果為視力不良者，學校會發放「裸視視力不良通知單」，讓家長帶學童至合格醫療院所做進一步的視力複檢及矯治，校方也須持續追蹤就醫複檢情況，且對弱勢（無健保、清寒低收入戶）學生會轉介複查，矯治就醫費包括掛號費、自行負擔醫療費用，可向學校申請部分補助。

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