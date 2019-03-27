台中花博結束後竟還有「志工日」 市府員工反彈

2019-03-27 18:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博將於4月24日落幕，有台中市政府員工投訴，盧秀燕市長上任後，又訂出4月25日到28日為「花博志工日」，半年來市府員工也都輪流到花博值班，結果有志工日，沒有員工日，員工還要增加4天到園區接駁站或停車場值班，莫明其妙、抱怨連連。

市府員工投訴指出，台中花博為期半年，將於4月24日截止，市府員工於花博期間，輪流到花博園區值班，不料，盧秀燕市長上台後，卻訂4月25日到28日為花博志工日，開放志工到花博參觀，但市府員工卻要到接駁站或停車場值班。

市府員工抱怨指出，花博結束，市府要舉辦花博志工日不是不可以，志工可以自己去看花博，停車場這麼大，志工不會自己停車？為什麼還要市府員工輪值排班？市府員工並質疑，有「志工日」，為什麼沒有「員工日」？「輪值這麼辛苦，難道不能慰勞同仁，一起帶去看看花博的美嗎」？

市府員工說，花博至今已吸引600萬人次入園參觀，市府員工半年來支援輪值，但志工人數只有1萬多人，市府員工辛苦了半年，為何還要支援花博志工日輪值？

市府副秘書長陳如昌說，花博志工日是林佳龍市長任內就訂定，只是日期不確定，並非盧市長上任才有花博志工日。目前日期也未確定，只是可能在4月25日至28日這個期間舉辦。

陳如昌強調，台中花博志工來來去去約1萬多人，為回饋志工協助市府舉辦花博的辛勞，才特別舉辦花博志工日，讓志工可以入園觀賞，希望市府員工能多體諒。

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