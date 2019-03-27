陽明、交大通過合校意向書 將報教部續推

2019-03-27 14:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學、交通大學今宣布，分別在上週及今日召開校務會議，今天正式通過「國立陽明大學與國立交通大學合校意向書」，代表2校決議繼續往下走，後續仍將秉持民主、透明、公開等原則，朝合校目標努力。

陽明表示，與交大在今年初共同成立合校工作委員會，納入學生與教師代表，並在2月14日與本月14日召開會議，確定合校意向書，如今透過上週、今日的校務會議，正式通過該意向書，向外界表達合校願景及規劃方向。

陽明指出，合校意向書能獲得2校校務代表支持，是2校師生、校友等全體成員共同努力的結果，而合校工作委員會後續仍會秉持民主、透明、公開原則，持續朝合校目標努力；後續將把意向書陳報給教育部進行審查，只要通過，就可展開合校作業。

陽明說，合校是一件複雜冗長的過程，包含啟動合校、選擇及回應議約對象、完成2校議約、通過合校計畫、教育部審核等5步驟，仍否成功仍是未定數，目前正處於2校議約階段，合校工作委員會將以教育部針對意向書的建議，繼續議約以期儘速完成合校計畫書。

陽明表示，合校意向書會納入學生與教職員工權益保障，同時揭櫫合校後願景，期望未來10年內讓「國立陽明交通大學」能成為亞洲數位生醫的先驅，培育諾貝爾獎得主與數家獨角獸級電子生醫產業，並在學術單位維持現狀的前提下，先行初步盤點2校行政組織架構，以利未來行政組織調整。

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