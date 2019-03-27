秀傳第六醫療智能大樓開幕 235張智慧病床照護更完整

2019-03-27 14:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市秀傳醫院第六醫療智能大樓今天開幕啟用，從醫療照護到後勤系統，利用物聯網裝置、雲端平台等，建構整棟高品質的智慧醫療服務模式，大樓內235張智慧病床都設置數位照護平板及床邊病人照護系統，營造人文友善、智慧便利的醫療場域。

今天在彰化市延平公園舉行的啟用典禮，彰化縣長王惠美、行政院衛生福利部醫事司長石崇良、秀傳醫療體系總裁黃明和等兩百多位產官學界貴賓，共同見證秀傳運用醫療科技打造智慧醫院的榮耀新頁。

王惠美表示，秀傳醫療體系從黃明和外科診所到現在的規模，已有40幾年時間，從小診所到現在第六醫療智能大樓，總裁黃明和充分把「用心、創新、視病猶親」的精神發揮得淋漓盡致，也因為這樣而造就了秀傳醫療體系，成為一個全方位、全年無休、為鄉親看顧健康的好醫院。

黃明和表示，智慧醫院就是讓社區民眾有醫護團隊，用雲端、用遠距等去關心民眾的健康，注意民眾的運動、生活作息、飲食習慣等，讓大家都能「呷百二」，健康園區才是以後醫院的新模式，成為社區民眾的健康維護者，能夠智慧化、綠化以及綠能化、遠距化，並且與社區民眾貼近，這樣才是最好的醫院。

秀傳第六醫療智能大樓從醫療照護到後勤系統，利用物聯網裝置、雲端平台等，建構整棟高品質的智慧醫療服務模式，包括大樓內的235張智慧病床，都設置數位照護平板及床邊病人照護系統；護理站更全面導入數位電子白板監控治療流程，提供智慧住房服務，有效提升醫護流程效率與醫療照護品質。秀傳已朝著提供全人全期的照護，以及無界無縫的願景前進，透過資訊與通信科技（ICT）產業的相關知名公司合作，讓醫護人員能為病人家屬提供更完整照護服務。

第六醫療智大樓還打造地下2層、地上4層的停車空間，提供295個室內停車位，讓來醫院看診、住院的病人及家屬，及鄰近居民，都能享受友善便利的醫療服務及停車空間，儼然已成為彰化市的新地標，翻轉民眾對醫院的刻版印象。

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