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幫助青少年生涯定向 新北教育局攜手公私校、民間單位推「HOPE計畫」

新北市府教育局與勞工局、公私立學校、單位合作，辦理「HOPE計畫」幫助國中畢業青少年尋找志向。（記者黃子暘攝）

新北市府教育局與勞工局、公私立學校、單位合作，辦理「HOPE計畫」幫助國中畢業青少年尋找志向。（記者黃子暘攝）

2024/08/02 12:41

〔記者黃子暘／新北報導〕幫助孩子尋定志向，有助生涯發展，新北市府教育局與勞工局、公私立學校、單位合作，持續辦理「HOPE計畫」，希望透過升學、就業及生涯定向三大面向，提供尚未定向的孩子完整的發展協助，包含媒合續招及辦理建教合作提供就學及就業管道、整合職業培訓資源提升就業力及工作、結合民間及科大資源及生涯探索課程。今（2）日辦理記者會，教育局指出，該計畫每年協助約500名國中畢業青少年尋找志向。

教育局長張明文表示，新學年度超過9成國中畢業生皆選擇升學，不過「大隻雞慢啼」，有些孩子在成長過程可能受限於資源不足，暫時未能找到生涯志向，相關單位理當支持陪伴，提供孩子協助，「HOPE計畫」主軸除了升學或就業，更重要的是幫助孩子生涯定向，讓孩子找到自己熱愛的事物，有方向可以努力。

張明文指出，「HOPE計畫」提供25所私立、公立學校進修部提供想升學的孩子不同選擇，意在就業的孩子可參加1,800小時的工作體驗方案，勞工局及就業服務處也提供多樣資源，讓無法抉擇進向的孩子參與約250小時的生涯系列課程或多元探索課程。

新北高工每年承辦「HOPE計畫」，校長林清南說，新北高工不僅提供升學諮詢，扮演就業訊息的橋梁，目前進修部也持續提供名額，選項包含資訊及電機等尖端產業科系，幫助孩子尋回動力。

就業服務處秘書陳國彬指出，新北勞動雲提供15歲以上求職者搜尋職涯方向的平台，更提供青少年就業服務專區，幫助不同需求的畢業生找到適合的方案。

教育局補充，市府致力適性發展教育，這也仰賴跨局處及公私協力的合作，期待透過共同編織完整輔導網絡的明燈指引，幫助全部學子對未來都擁有完善的生涯定向。

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