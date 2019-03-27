新竹味市集吹親子風 在地美食出動吃飽飽

2019-03-27 13:34

〔記者王駿杰／竹市報導〕來逛市集！2019新竹味市集將選在兒童節連假舉辦，活動場地選在新竹文創館旁舉行，更吹起親子風，除有40個在地美食攤位，還有親子趣味活動、藝文表演；市長林智堅說，新竹味市集自3年前開始辦理，累積豐碩成果，相信今年的營業額能再創高峰。

文化局長黃竫蕙指出，今年的新竹味市集將於4月4日至7日，每天上午10點至下午6點在新竹文創館（新竹市公道五路三段八號）旁，與兒童藝術節一同登場，市集主打親子路線，除了親子趣味活動，現場還設有一面塗鴉區，讓孩童在家長陪同下，利用彩繪筆盡情塗鴉，化身小小畫家。

黃竫蕙說，今年活動推出一系列親子活動，包含「親子端端樂」、「趣味冒險箱」、「一起過小河」及「買菜小達人」等趣味競賽，獲勝者皆能得到新竹味市集限定的精美文具組禮盒。

另外，活動每天都會安排40個攤位，除了老字號的「新福源花生醬二代店」、「豐谷油飯」及「八一四大同冰店」；還有以創意手作薏仁甜品聞名的「透光棉花」、新鮮美味的「樂芙雞蛋糕」、用新竹在地竹江蜂蜜調配飲料的「御守茶手搖茶飲」。

文創攤位的部份，有超夯景點「飛行樹屋咖啡」帶來的藝術商品、「菲力創藝汽球」製作藝術汽球、「Miss Change 變花小姐」呈現花藝之美。更有日本超人氣起司塔「PABLO」參與。

黃竫蕙說，今年味市集也會在每天中午安排街頭互動表演，由世界級表演團體「歡樂聯盟」為觀眾帶來小丑雜耍、現代馬戲等互動節目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/