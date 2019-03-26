烏特列支市在台發布環西賽新訊 米飛兔與熊讚一起體驗YouBike

2019-03-26 21:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕荷蘭烏特列支市明年將舉辦世界三大自行車賽之一的環西賽（La Vuelta），今天在「自行車王國」台灣舉辦亞洲宣布會。烏特列支副市長費爾旭（Klaas Verschuure）今分享烏特列支成為自行車之都的經驗，下午更和台北市長柯文哲、兩市吉祥物米飛兔與熊讚一起體驗微笑單車（YouBike），並與台北市簽訂永續發展合作備忘錄。

環西賽明年將移師烏特列支舉辦，而在台北國際自行車展覽開幕前夕（26），烏特列支訪團訪問台北舉辦亞洲宣布會，邀請全世界自行車愛好者共襄盛舉，更表示希望未來與台北有更多合作。

烏特列支市長范贊能（Jan van Zanen）因近日的槍擊案，決定留在荷蘭陪伴市民，今天透過預錄影片，表達無法再訪「全球最大的自行車製造者」台灣相當可惜，同時驕傲指出，烏特列支將會是全球第一座舉辦過環義（2010）和環法（2015）和環西（2020）三大賽事的城市，將規劃成「像樣的自行車派對」。

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）則談及荷蘭與台灣在自行車工業上的關係，荷蘭不但是台灣第二的歐洲貿易夥伴，荷蘭進口的自行車零件和自行車更分別有30.4%和33%來自台灣，「烏特列支真是選對地方舉辦環西賽亞洲宣布會了！」因為荷蘭是歐洲自行車大國，台灣則是「另一個自行車王國」。

費爾旭則分享說，在荷蘭、自行車比人還多，而烏特列支更在1885年就成為第一個擁有自行車專用道的城市，超過1800公里的自行車道和自行車高速公路，可以連結到許多城市，智慧腳踏車甚至能取代汽車。荷蘭智慧電動自行車品牌 VanMoof 執行長Ties Carlier 則說，荷蘭擁有最好的自行車基礎建設，而台灣有最好的科技來改善城市自行車，荷台組合強而有力，「全世界都能因這樣的雙邊合作得利！」

費爾旭今天下午更和台北市長柯文哲、兩市吉祥物米飛兔與熊讚一起體驗微笑單車（YouBike），逛到台北101，更與台北市簽訂永續發展合作備忘錄，費爾旭並致贈2020環西賽的紀念自行車衣給柯文哲。

第32屆台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）於3月27日至30日舉行，超過3千個攤位約有1115間海內外公司參加，將與台北國際體育用品展（TaiSPO）共同展出，兩展皆由貿協舉辦，預計共有4千600個攤位，為亞洲規模最大的全方位運動健身供應鏈展會平台。

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