看牙12次未發現患者舌癌 女牙醫涉過失傷害被起訴

2019-03-26 19:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕58歲謝姓女牙醫3年前幫一名廖姓婦人裝設活動假牙，廖婦裝完假牙後，經常向謝女表示口腔疼痛、舌後出現潰瘍傷口，但謝女僅以優碘塗敷傷處，或建議不要配戴假牙，但廖婦仍疼痛不已甚至一年內暴瘦20公斤，直至到大醫院檢查才發現罹患舌癌第4期，廖婦不滿提告謝女，彰化地檢署認為，謝女未盡醫師義務，以致廖婦受有重大不治或難治傷害，依業務過失傷害罪起訴。

起訴書指出，廖婦自2015年11月至2016年4月28日至彰化市謝女經營牙醫診所製作上下顎固定假牙，2016年5月2日，廖婦家屬致電謝女診所，假牙割傷舌頭，但謝女因故休診2個月，建議先至其他診所就醫，同年7月5日，廖婦前往門診，謝女發現廖婦左側舌頭下緣發生潰瘍，她以優碘塗敷潰瘍處。

爾後廖婦至10月間前往謝女診所進行洗牙，假牙固定等12次，但病歷上均無記錄舌頭潰瘍及處置，直到同年11月2日，廖婦又表示舌頭不適，謝女才於病歷上登記「舌頭左下緣有潰瘍傷口」，之後廖婦又多次回診所調整假牙，也表示傷口很痛，謝女仍以優碘塗敷潰瘍處，最後甚至建議不要戴假牙，直到2017年1月12日，才轉診至彰濱秀傳醫院，廖婦經切片檢查，發現確診「舌部鱗狀上皮細胞癌」，同年2月21日至中國醫大檢查，轉移頸部淋巴，為舌癌第四期。

檢方審酌，口腔潰瘍通常1至2週可自癒，舌癌發生早期時，舌頭會出現潰瘍、硬結、白斑等，謝女從事牙醫師應警覺病患傷口是否罹患舌癌，另外廖婦從裝假牙後，潰瘍存在相同部位，雖裝假牙行為非舌癌起因，但是促進舌部惡性腫瘤因子，且時間超過6個月，有違一般醫師診療醫療常規而有過失，恐致廖婦受有重大不治或難治傷害，將謝女依業務過失重傷罪起訴。

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