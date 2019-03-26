不滿北市府環評調查有瑕疵 社子島居民向監察院陳情

2019-03-26 19:38

〔記者楊心慧／台北報導〕禁建半世紀的台北市社子島開發計畫爭議不斷，明天將續開二階段環評會議，社子島富州里長陳惠民、福安里長謝文加、當地居民等今上午到監察院陳情，批評市府訪調充滿瑕疵，毫不重視居民權利，監委趙永清接受陳情，並表示會行文要求北市府說明整件事，才會調查市府程序是否完備。

對此，台北市環保局指出，居民主要是針對問券訪查陳情，監察院也是反映意見的管道，這部分市府尊重，若監察院發文要求市府說明，市府會回應；至於環評是延續二月底的會議，由於上次有高達二十多位居民發言，時間不夠才會有這次的環評，將會讓環評委員提問，而上次居民的意見市府都有紀錄，將在環評審視。

社子島開發計畫當地居民不滿柯市府對當地的訪查過於瑕疵，達成率也沒有過半，只為想早點跑完程序，當地居民與環保團體提出三大訴求，包括社子島開發計畫環評有關社會經濟調查項目應重新調查、開發案應以在地居民原有聚落為主體、保障社子島在地居民生存及居住權益。

陳惠民、謝文加等當地居民向監察院陳情，指市府的訪調充滿瑕疵。謝文加痛批，市府執行家戶訪查過程充滿瑕疵，像是訪查員用國語訪問只聽得懂台語的長者，找小孩做訪談，這種訪查根本沒辦法反映當地的心聲，達成率也不到一半，僅48％，認為必須重啟訪查。

謝文加批評，這幾年當地居民的建議，台北市長柯文哲都漠視，投訴無門，才只好向監察院陳情，市府現在除了環評以外，還有防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫，四件事一起進行，根本是在趕進度，雖市府有派科長、股長來，但都只是做作樣子而已。

謝文加表示，市府打算用台北市拆遷補償辦法、區段徵收，但社子島禁見五十年，當年前市長郝龍斌退下來時，還曾和他說：「里長，社子島禁建這麼久，沒有弄個特別安置拆遷補償辦法不能開發。」

陳惠民說，社子島本身和其他地方不同，不能用外界角度看這個案子，社子島居民不是貪婪的人，只是要求該給的補償，市府要開發可以但是不是應該先安置好居民再說？

謝文加、陳惠民兩位社子島的里長與當地居民明天上午九時將在環評會開始前，在市府一樓大門舉白布條抗議，批柯市府迫遷社子島，要求柯市府若要開發，不能漠視當地居民權益。

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