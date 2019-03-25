牧羊犬趴圍牆被石頭去、木棍戳 網友玻璃心碎了…

2019-03-25 14:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕臉書「彰化人大小事」一則古代牧羊犬趴在老屋圍牆的貼文引發熱議，先是有網友把牧羊趴在圍牆的照片PO上平台，遭網友揶揄照片意境是「狗急跳牆」，也有網友表明被吠過驚嚇，狗主人發現自家愛犬成箭靶，回文向大家道歉，並表明「Micki」今年5歲了，是隻天生失聰狗，牠爬上圍牆，是自己找到一種看家和等待主人回家、觀察外面動靜的方法。

1名網友貼文「貓在圍牆上我見多了，狗倒是第一次見，還這麼大隻」，有網友回覆留言說，這隻牧羊犬很可愛，站上圍牆視野好，也有網友留言，不能靠近會吠，有人被嚇到，大家討論熱烈。

狗主人郭小姐臉書貼文致歉，並解釋「Micki」站上圍牆的原因，她寫說，「Micki」因為聽不到，自己找到一種看家，等她回家及觀察外面的方法，她也很擔心「Micki」從牆上掉下來，嘗試把「Micki」綁在車庫，「Micki」卻因此整天睡覺， 睡到要有人叫醒才會醒過來，為了讓「Micki」自由只好讓「Micki」選擇自己趴在圍牆的方式。

郭小姐說，「Micki」趴在圍牆已經有3、4年，以前不太會對人吼叫，自從有人用石頭丟過、木棍戳過好幾次受傷後，「Micki」變得戒心很重。

因主人教導，「Micki」懂得人類的手語，郭小姐希望大家下次經過時，可以把食指放在嘴上，手比噤聲的動作或是雙手插腰，做出生氣的動作，「Micki」就能領略不會吠叫。

狗主人善意解釋，2000多名網友按讚回覆，齊聲發言心疼「Micki」。有網友玻璃心碎了，直言，這麼可愛的狗狗，丟牠石頭的人太過分了；還有網友說，裝監視器保護狗揪出丟石頭的人，今天只是丟石頭不知道以後會對狗做什麼事情來；更有網友心疼「Micki」譴責用木棍欺負「Micki」的人更過分！

網友們包容，狗主人郭小姐強調「Micki」韌性很強，也不會記仇怨恨，感謝大家對「Micki」關心與愛護。

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