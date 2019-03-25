強化校園反毒 侯友宜：引入五大策略

2019-03-25 12:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府教育局今天在大觀國中舉辦「校園反毒齊步走」活動，市長侯友宜表示，校園毒品「零容忍」，除了掃蕩毒品源頭，今年將引進五大策略，包括追根溯源、多元輔導、一人一師、善用民力及創新宣導等，強化校園反毒工作。

侯友宜指出，新北市毒品防治辦公室整合市府各局處資源，建構綿密的反毒網，並與新北、台北、士林及基隆等地檢署共同緝毒溯源，同時與IBM公司合作，建立大數據資料庫，作為新北市的防毒決策依據，包括提供婦女藥物濫用的醫療支持系統，並破獲全台最大宗27萬包毒咖啡包，都是亮眼成績。

侯友宜表示，校園反毒工作須配合「高風險家庭整合安全網」及「高關懷青少年通報中心」，進行橫向連繫通報，讓個案不漏接，給予完善的社福照顧。

教育局長張明文說明，未來將以追根溯源、多元輔導、一人一師、善用民力及創新宣導等五大策略，推動校園反毒工作，鼓勵家長擔任校園反毒志工，擴大開辦高關懷諮詢服務團，由心理師或社工師進行一對一的個案及家庭諮商輔導，並開設多元動靜態輔導課程。

張明文說，今年與台灣師範大學合作，將針對高關懷青少年引進芳香療法與園藝課程，結合虛擬實境科技，帶領學生學習情緒控制與壓力紓解等技巧。

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