斬軍中、校園毒源 蘇揆今宣戰

2019-03-14

〔記者李欣芳、林曉雲、涂鉅旻／台北報導〕行政院長蘇貞昌拚治安，繼整頓街頭鬥毆，下達政策指令後，也全面宣示反毒，今將針對毒品召開跨部會會議，置重點於校園、軍中毒品等問題。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，蘇院長日前已針對拚治安表達不容輕忽的決心與態度，接下來第二波將針對掃毒展現斷絕毒源的執行力，防微杜漸。

不只抓吸毒 還要斷絕毒源

政院官員指出，毒品是萬惡之源，政府拒絕讓毒品的危害，在校園、軍中再生、蔓延，蘇揆今將親自召集內政部、警政署、法務部、調查局、教育部、國防部、主計總處等開會研議積極掃毒措施，要從校園到軍中、從校園到社會，全面防堵毒品。

蘇揆認為，現在對於防治毒品，不是只抓吸毒者，而是要對於製造人與運送者都要強力掃蕩。

教部要求學校 整理易滋事地點

對於校園毒品問題，蘇貞昌前天在立法院答詢時表示，對於學校，不只是校園附近的販賣管道，對於學生同儕之間的誘引、藥頭的使用、利用等，或是學生集會派對使用毒品，或學生有異狀，他都會要求教育部責成學校，一定要嚴格截斷，也會要求責成導師要去發覺異狀。

教育部表示，已要求各縣市高中以下學校，提供學生經常聚集的易滋事地點給校外會，透過教育警政二級聯繫會議進行巡邏分工，提高熱點巡邏密度。對於藥頭防堵，要求學校查知學生毒品來源時，以密件透過校外會轉警察機關查緝上游。

軍方︰擴大特定人員採尿範圍

國防部表示，為防杜毒品流入軍中，已藉由「法制研修」及「落實尿液篩檢」兩方面執行毒品防制作為；比如現行軍校招生考試、甄選或申請服志願役，對有毒品前科或相關行政裁罰紀錄者，規定不得報考或不錄取，從源頭嚴格把關；另也擴大特定人員採尿範圍。

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