國際扶輪3470地區響應反毒 蘇嘉全稱讚社友投身公益

2019-03-16 19:47

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國際扶輪3470地區近年來響應反毒公益、挹注教育基金資源等不遺餘力，年度的地區年會今天起一連兩天在嘉義大學蘭潭校區舉行，立法院長蘇嘉全獲邀出席活動，致詞時稱讚在扶輪3470地區總監賴進發領導下，扶輪社友投身公益，帶給社會溫暖。

國際扶輪3470地區包含雲嘉南縣市與澎湖縣，目前共有64個社、社友2323人，這次來嘉義市參加的人數1800多人，同時也有國際扶輪青少年交換學生數十人到場，國際扶輪社長（2018–19年度）巴利．拉辛（Barry Rassin）特別指派代表拉菲加西亞（RAFAEL "Raffy" M.GARCIA III）從菲律賓來台參加。

蘇嘉全的夫人洪恆珠當過屏東百合扶輪社長，蘇嘉全致詞時，稱他以「姑爺」身分出席大會，感到開心，還說在場的法務部次長蔡碧仲也是姑爺，因為蔡夫人黃淑英是現任嘉義百合扶輪社長，稱讚夫妻倆攜手做公益，引來現場一陣掌聲。

蘇嘉全說，在國際扶輪3470地區總監賴進發領導下，該地區增加3個社、208位社員，今年度奉獻國際扶輪基金52萬餘元美金，奉獻國內教育基金700萬元新台幣左右，舉辦青少年街舞反毒宣導、關懷獨居老人照護、辦理捐血活動等，社友參與在地服務，為社會帶來溫暖。

籌辦這次年會的主委黃朝雲說，大會在嘉大瑞穗館周邊布置成年會會議的場域，首日午餐安排胖卡車隊提供市集小吃，呈現年會歡愉氣氛，總監賴進發特別準備兩顆1克拉鑽石超級大獎，讓社友摸彩同樂；明天的活動邀請海基會前董事長田弘茂主講「美中貿易大戰對全球局勢與兩岸關係變局之探討」及扶輪社友分享反毒街舞活動小故事。

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立法院長蘇嘉全（左）稱讚扶輪3470地區總監賴進發（右）帶領社友投身公益，為社會帶來溫暖。（記者丁偉杰攝）

國際扶輪社長 巴利 拉辛指派代表拉菲加西亞（右）從菲律賓來台參加年會。（記者丁偉杰攝）

國際扶輪3470地區年會今起一連兩天在嘉義大學蘭潭校區舉行。（記者丁偉杰攝）

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