富樂夢觀光工廠春日小市集 孩童大玩日板羽球

2019-03-24 21:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內區富樂夢觀光工廠開張5週年，今天舉辦春日小市集活動，安排小朋友穿著浴衣，體驗日本卡通哆啦a夢大雄、靜香過年時玩耍的板羽球遊戲，小朋友玩得不亦樂乎。

富樂夢企業集團副董事長沈青縈表示，富樂夢自50年代便以結合社會發展趨勢研發生產各類創意文具聞名，包括行動電話、披薩引入台灣時，便對應設計相同造型的多功能筆盒，是許多父母童年最搶手的文具禮物，也是國內第一座生產無PVC材質、無毒環保橡皮擦的文具企業。

5年前富樂夢觀光工廠熱鬧開張，不斷創新廠內活動和設施，培力孩童發展聽說讀寫的學習活動，5週年慶陸續規畫國際童玩節系列活動，今天由「富樂夢春日小市集」打頭陣，除有台灣滷味博物館、瓜瓜園、紅頂穀創、黑橋牌香腸博物館等觀光工廠夥伴設攤，風之鼓太鼓社開場表演，現場並設計「日本新春童玩」體驗遊戲，舉辦板羽球趣味活動。

富樂夢觀光工廠主任王郁芳表示，板羽球是日本人自古至今每逢新年必玩的遊戲，有迎春消災解厄的意涵，板羽球與一般羽毛球最大不同處，在於使用無患子作為羽球前端，有拍走憂患的意思，接下來的兒童節、暑假等連假假期，觀光工廠都規劃有國際童玩節系列活動，包括兒童節的印尼童玩2.0版、暑假檔期的日本童玩節等主題活動，將帶著孩童與世界交朋友，認識各國孩子的童年遊戲。

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