大甲媽紀念郵摺 這些號碼超夯秒殺

2019-03-24 16:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕三月瘋媽祖！大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月7日起駕，郵局今年與鎮瀾宮合作推出2019大甲媽紀念郵摺，限量編發行1萬套，提供1百套義賣，由民眾自選號認購，05168、01688幸運數字馬上被秒殺買走，還有08857（諧音：你爸爸有錢）、00168、05858等諧音一路發的號碼，也迅速被叫號選走，不到1週已賣出超過7成，能收藏郵票又能做愛心，熱鬧踴越。

台中郵局慶祝大甲媽繞境，與鎮瀾宮合作推出大甲媽紀念郵褶邁入第8年，往年總是供不應求，今年加碼一倍推出至1萬套，今年有媽祖個人化郵票、收錄報馬仔、太子團等陣頭相片郵票、Q版明信片，今年特別加贈Q版媽祖金箔發財錢母，每組郵摺訂價168元，其中提供1百套賣義，由民眾認購自選編號，每套愛心價1千元，全數捐給鎮瀾兒童家園，幫助失依兒童，4月1日將在鎮瀾宮進行過火儀式祈福，4月2日正式臨櫃開賣。

台中郵局副局長尤素珍表示，其中百套郵摺愛心義賣，由民眾自選號，別具意義，消息一出就湧現搶購熱潮，有郵局曾助小農賣水果的柚農立刻回饋，去年買了5最，今年一馬當先搶到00001及00168號，他歡呼說，去年沒搶到，今年一路發了！也有大甲媽的繡旗隊員趕緊搶買5套，從00002到8號（除00004號）。

尤素珍說，義賣郵摺最熱門號碼就是有6與8，有一路發的諧音，不乏信徒要隨媽祖繞境祈求也能一路順利，01688、05168最熱門，馬上被叫號秒殺，還有05858、06868、06666等幸運號也很夯，就看誰先搶先贏，疊號也很搶手06666、06868、04888等，集郵人士愛好疊號，爭相蒐集，也有人以車號選購06688、06699，或是自選號01888、07777、09888，再加買168元組合10套，大手筆做愛心。

台中郵局襄理黃建銘指出，2019大甲媽祖國際觀光文化節紀念郵摺已義賣到剩下20多組，但會保留號08888、09999在祈福捐助儀式當天拍賣，認購人都能以自己名義捐助，另外郵局也配合繞境起駕日4月6日與回鑾日16日在大甲廟口郵局廣場設臨時點銷售及限量千枚臨局封。欲認購郵摺詳情可洽0955985395。

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