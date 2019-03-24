啡藏幸福 東山健走嘗咖啡集章送好康

2019-03-24 12:09

〔記者王涵平／台南報導〕東山區公所舉辦「東山健走參一咖．啡藏幸福」今登場，數百民眾品嘗東山咖啡，還推出為期9個月「啡藏幸福集章趣」，行銷東山咖啡。

健走活動在崁頭山步道舉辦，公所表示，已辦理3年，每年都吸引超過800人以上參加，今年結合咖啡及農特產品銷售會，聯合白河、後壁、新營及柳營公所共同行銷。

今日活動在孚佑宮仙公廟前廣場由東山國小泰國街舞拉開序幕，曾獲多次全國咖啡拉花冠軍梁其盛受邀展現精湛技藝，以東山咖啡調製系列特色拉花展示。

東山區長董麗華表示，東山是台灣主要的咖啡產地之一，品質的掌握相當確實，朝著「超精品」方向發展，東山咖啡味道濃郁、果香特殊，咖啡推廣與健走活動結合，搭配咖啡沖泡香氣，豐富參加者聽覺、味覺與視覺的享受。

現場咖啡及農特展品展售會品項多樣豐富，消費達500元即可獲得精緻帆布提袋，兌換踴躍，提袋具有東山特色。

「啡藏幸福集章趣」活動集章DM於展售會發放，預定3月25日開始至12月31日止，多達16間東山咖啡店家參與，消費者於店家消費不限金額即可蓋1個戳章，集滿3或5個可至東山區公所兌換咖啡杯盤組或濾掛式咖啡盒等禮品，若民眾未集章完畢，亦可憑集章卡戳章回購同一店家，享9折優惠。可至東山區公所網站查詢。

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