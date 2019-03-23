台灣燈會限定乖乖食材從哪來？「安安出好菜」：有洋蔥

2019-03-23 21:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春半島的洋蔥現在正是盛產季節，屏東縣長潘孟安回到恆春半島推廣洋蔥，而且不是單賣生鮮洋蔥，而是推出直播的「安安出好菜」，親自下廚作出7道洋蔥好料理。他還透露，台灣燈會期間分送給久候人潮的「乖乖」，就是用恆春半島名聞遐邇的洋蔥為食材，「現在品嘗屏東的洋蔥現在正是時候」。

有別於以往農產品推廣都集中在市區，屏東縣長潘孟安昨天特別回到家鄉恆春半島，到恆春農會親下廚洋蔥料理，有涼拌洋蔥、洋蔥鮪魚沙拉、洋蔥味噌湯等等，希望跳脫洋蔥以往只能成為配菜、香料的印象，一躍成為餐桌上的主菜。

恆春農會的家政媽媽則是將「小小小球」球莖的洋蔥，原本屬於營養不良的次級品的洋蔥，配合牛肉成為「珍珠洋蔥」入菜，小巧可愛的模樣，令人萌到口水直流，而直播前不少人期待想看潘孟安切洋蔥被燻哭的畫面，潘孟安還搞笑地戴起蛙鏡，但家政媽媽巧手的前置作業「冰洋蔥」後，切洋蔥不再淚流滿面。

潘孟安說，屏東洋蔥與進口洋蔥相較球莖膜較薄，纖維細緻，口感更佳，加上落山風乾淨又乾燥，是讓球莖長得更大的助手之一。他也透露，燈會期間他雖然忙、睡覺時間短，但仍維持精神，就是因為私房的「落山風洋蔥精力湯」，他分享料理方式，類似「滴雞湯」作法，簡單料理吃起來毫無負擔，全是洋蔥的營養，香味更是讓全場所有人食指大動。

潘孟安還在直播中透露，台灣燈會限定版乖乖，就是由屏東縣提供洋蔥，交由生產乖乖的公司打造，沒想到在燈會大受歡迎，成為久候人龍的最夯盛品，也安撫不少小朋友，是名副其實的乖乖。

恆春鎮農會總幹事林順和則補充，不僅洋蔥來自恆春，連當時乖乖所有的米也是恆春半島的米，因此在台灣燈會一炮而紅，別具意義，也歡迎民眾採購現正盛產的洋蔥，品嘗「落山風的味道」。

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