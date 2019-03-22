他們這樣種洋蔥 成功撐過暖冬逆勢大豐收

2019-03-22 17:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年暖冬造成洋蔥歉收，屏東全縣洋蔥約600多公頃中就有300多公頃受害，但由退休老師洪輝祥創立的「綠農的家」輔導小農採友善農法，讓洋蔥成功撐過暖冬，今年逆勢大豐收，每分地可收5000多公斤，他鼓勵有興趣的農民一起加入。

根據屏東縣政府農業處統計，今年1至2月旱災統計，車城鄉洋蔥種植235公頃，被害面積150公頃，救助金額540萬元；恆春鎮種植323公頃，被害面積200公頃，救助金額720萬元。農委會現金救助每公頃3萬6000元。

退休老師洪輝祥也是屏東縣環保聯盟創會理事長，他表示，3年前開始有洋蔥農加入「綠農的家」，從慣型農法轉型到友善耕作、無毒管理，第1年收成有限，但去年就繳出亮麗成績單，今年更是在暖冬災情中，逆勢成長。

洪輝祥指出，今年有蔡恆泰、潘桂椿等2位農民合作，面積約3.2公頃，採用在地黑豆以及玉米當天然綠肥，讓土中的有機質及營養源都足夠，且透氣性高，加上草生種植，兼具遮陽效果，就算表土10公分內因暖冬升高攝氏3至5度，也不怕根系灼傷，洋蔥健康成長。

今年大豐收，每分地可收350袋洋蔥，每袋15公斤，成功率達9成，目前已經開始採收上市；洪輝祥表示，今年感謝屏東縣政府協助備足冷凍庫，今年3公頃預估可收到9000袋至1萬袋，小農自助天助人助，在暖冬考驗中被彰顯出來。

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