助收洋蔥影響任務？軍方打臉：鍵盤專家想的太簡單！

2019-03-17 11:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕200名海軍陸戰隊15日起在恆春半島進行年度洋蔥助收任務，有專家認為助收官兵影響戰訓任務，引發外界嘩然，軍方今天出面打臉，認為「鍵盤專家」算的太簡單，強調助收人員與當地演訓無關，是與當地特有的交流方式，軍民間深厚的互助感情，絕非幾個數字就能精算及抹滅。

不滿「鍵盤專家」抹煞阿兵哥助收的辛勞，車城紅茶幫飲料店老闆黃瑞龍，一早特別送了200多杯飲料到蔥田慰勞國軍，他認為，國軍目前助收兵力不多，大多幫助短期缺工的農民，彼此間感情深厚，每年卻都有特定人士刻意挑撥，才會送涼水來為阿兵哥打氣。

已經參與助收11年的海陸士官長魏玉樹、高明傑說，助收時間其實不長，也能認識許多當地的朋友，了解農民的辛勞，更是另類的鍛鍊體能任務，在農民完全機械化採收前，每年特有的睦鄰方式，也是近距離接觸、安撫砲陣地附近農民的好方法。

「助收任務不是跨海鍵盤演算數字那麼簡單！」海軍陸戰隊指揮部表示，考量三軍聯訓基地為國內主要可執行三軍聯合實彈射擊場域，長年實施演訓的狀況，藉由洋蔥助收期間協助採收，使地方民眾暸解國軍，並愛民助民發揮精神，執行恆春地區洋蔥助收任務配合國防部政策執已延續多年，因此於年度兵力運用均援例納入訓練規劃，並無影響戰備演訓之情形；未來將建議地區農會，應正視採收人力短缺狀況，持續推動相關產業機械化，以自動化機器取代人力進行採收工作。

國軍在恆春半島洋蔥助收工作，全盛時期每次投入600名，時間長達50天，在全募兵制考量下，近幾年助收兵力104年減至225人，105年減至200人後，至今都沒有調整人力，助收時間減為40天至45天，由混合兵種到目前都由海陸弟兄支援。（13:04更新）

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