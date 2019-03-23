北捷服務人員態度惹議 女問路竟遭反嗆「看不懂中文嗎」

2019-03-23 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今在臉書上抱怨，她在台北捷運向一名穿著黃色背心的服務人員詢問，到新莊應該搭哪台車，不料對方卻反問她「你是台灣人嗎？看不懂中文嗎？」，又接著說「還是你是沒畢業的大學生？還是中輟生？」讓她覺得相當傻眼，引發網友熱議。

網友今在臉書社團「爆料公社」表示，她在捷運站遇到一位穿著黃色背心的服務人員，便上前詢問「請問我要到新莊這班車是嗎？」結果卻遭到對方質疑「看不懂中文嗎？」，還被問說是不是「沒畢業的大學生或中輟生」，她只好回「我就是不知道才問你啊」，但之後服務人員卻繼續碎念，也沒告訴她正確的列車是哪台。

該名網友解釋，因為中和新蘆線又可分成「往迴龍」跟「往蘆洲」的，她不確定往新莊是哪班車，覺得「遇到困難」才會向站務人員詢問。

對此網友們意見兩極，有網友留言「為什麼『服務人員』不給問？」、「感覺很差」、「莫名其妙被嗆了」、「這種態度的話，我寧願對方回我不知道」。

不過有網友看了照片後表示，照片中的服務人員看起來可能是北捷的身障員工，或許是公司安排工作不周所導致的，建議捷運公司應出面說明。另也有網友建議，捷運有電子看板，也會告知準備進站的列車，如果真的不知道也可以問服務台。

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