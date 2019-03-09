北捷5大捷運線「臉書帳號」爆紅！網笑翻：新蘆線根本8+9

2019-03-09 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運開通23年即將突破100億運輸人次，而有眼尖的網友發現，近日北捷五大捷運線都被「擬人化」了，不僅在臉書上擁有各自的虛擬帳號，還時常發文留言和網友互動，超另類的宣傳手法頓時蔚為話題。而不少網友跟上潮流加入各捷運線的好友後，則一致指出，「中和新蘆線」實在太兇了，「超有8+9的味道」！

名為「中和新蘆線」的虛擬帳號創立後，便在臉書上豪邁發文說，「新蘆線只幹大事」，對於那些老是「不長眼搭錯線的旅客」，他也只會笑笑的不予理會，只有真正挺他、陪他的人，他才一輩子不會忘，言語中流露出滿滿的「義氣」。而有網友對他抱怨「新蘆線人太多太擠」時，他則霸氣回應：「你可以下車，位子就會空出來了」，讓網友們都忍不住會心一笑，直呼新蘆線詮釋得太成功了，「超有8+9的味道」。

事實上，這個「捷運之亂」是由資訊設計公司「簡訊設計」裡的團隊所發想的，其中簡訊設計的共同創辦人張志祺表示，雙北市民與捷運的連結度非常高，但往往只限於乘坐的功能性，因此這次擬人角色的設定，就是希望能增加乘客和北捷「情感上」的連結，並激起住在不同區域的群眾前來支持，同時也能喚起民眾過去搭乘捷運的記憶。

張志祺坦言，其實這種虛擬帳號很快就會被臉書盯上慘遭刪除，且要同時找到多個能「快速反應又有梗」的小編待命，難度和成本又得更為提升，但目前活動還會繼續努力進行下去，後續也將視話題發酵狀況做出調整。

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