北捷將破100億人次 柯P反思文提出「2大發展問題」

2019-03-16 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運搭乘人數即將突破100億人次，對此，台北市長柯文哲今天（16日）晚上在臉書發文表示喜悅，指出「這是我們的里程碑」，同時他也針對北捷過去20多年來發展時碰到的問題寫下反思，盼未來能做得更好，讓捷運更符合現代的需要。

柯文哲表示，捷運的高品質服務是台灣的驕傲，過去營運20幾年來，不僅系統順暢、乾淨整潔，營運模式也受到各國讚許，「上一次去以色列，他們因為還沒有捷運系統，也很希望向我們學習這個技術」。

柯文哲指出，過去捷運發展的最大問題是「TOD」（Transit Oriented Development，以交通為導向的都市計畫）失敗，所以未來的都市計畫中，要以車站為中心，規劃週邊住宅、供宅、托嬰、托幼、托老等社會福利設施，好以充分利用大眾運輸減少交通問題。

接著，他提到，另一項問題在於捷運開發速度太慢，因此，他要求接下來在規劃時，要先和當地民眾做好充分溝通，避免發包後又更改場站設計的問題再次發生；另外，機電系統也要統一，「尤其是未來的環狀線，不能有一條線三四種系統的狀況發生。」

柯文哲臉書：

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