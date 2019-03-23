長庚器捐與大體老師追思大會 林尉熙、王黃冠鈞家屬也出席

2019-03-23 19:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長庚大學與長庚醫院去年的器官捐贈者55位、大體老師18位，捐贈者的家屬們下午齊聚桃園市長庚大學，追思最愛的親人。器官捐贈者中包括平鎮敬鵬大火中殉職的勇消林尉熙、處理國道交通事故卻發生意外殉職的警務人員王黃冠鈞，家屬們說，希望他們遺愛人間，能成就其他生命的重生。

清明節前夕，長庚大學與長庚醫院舉辦「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」，邀來捐贈者的家屬們，透過影片追思親人，並聆聽長庚大學曉韻合唱團、弦樂社的音樂，撫慰心靈。

去年9月接受肺臟移植重獲新生的林淑華，代表受贈者，向器官捐贈者家屬代表、林尉熙的妹妹林欣潔獻花，她說，她罹患罕見的「原發性肺動脈高壓」，發病時胸痛、無法呼吸，等候移植器官期間，接了4通電話，一再從希望到落空，才終於等到器官移植的機會。

「因為器官捐贈者與家屬的善心善念，她才有機會獲得重生！」林淑華說，對器官捐贈者與他們的家屬們，她除了感謝，還是感謝，也期望器官捐贈者的家屬們，能因為她的重生而看見希望。

林尉熙生前就完成器官捐贈註記，林欣潔說，哥哥殉職後，家人非常傷心不捨，尤其是圍爐、出遊時，少了一個人，總是難以習慣。家人強忍悲傷，決定完成哥哥一生助人的使命，捐出他的心臟、肝臟、眼角膜與血管，另捐出一輛救護車，就是希望告訴哥哥「你的精神與故事還未完待續，未來還要繼續幫助更多人」。

王黃冠鈞分發到國道警察局的楊梅分隊實習，卻發生事故，他的父母說，冠鈞在醫院跟死神拔河時，他們不斷祈禱能發生奇蹟，但醫師告訴他們，冠鈞的腦傷嚴重，器官完好，可能回天乏術。他們雖然不捨，仍決定為冠鈞捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜與血管，希望讓他人生謝幕之際，用最後的力量加惠他人，也相信「冠鈞的生命，讓大家重新省思國道警察們沉重的使命，已經成就了超乎我們所求所想的事」。

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