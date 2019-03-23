兒子腦死器捐助6人重生 爸爸淚崩謝受贈者「讓他活著」

2019-03-23 16:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「子傑，我知道你有在現場」！去年6月因車禍腦死的男大生子傑遺愛人間，器捐共助6人重生，今日他的父親受邀出席中國醫藥大學附設醫院舉辦的器官捐贈感恩追思音樂會；雖已事隔9個月，子傑雙親思念兒子忍不住淚崩，但子傑爸爸卻滿滿感謝說，感謝有機會把小愛化成大愛，更感謝受贈兒子器官者「讓我兒子還活在這個世界上」。

子傑去年6月在上完大四最後一堂課返家途中遭遇車禍，就此沒有醒來，子傑爸爸說，永遠記得那天接到子傑的電話，但電話那頭的陌生人卻說著子傑遭遇重大事故，第一時間以為是詐騙電話，可惜竟是殘酷的事實。

子傑爸爸說，搶救2天後，醫院通知兒子已判定是腦死，詢問他們是否考慮捐贈器官，他說，當下真是情何以堪，「因為兒子連一句話道別的話都來不及說」。

子傑雙親最後決定幫兒子器捐，捐出心、肺、肝及腎臟，共助6人重生，媽媽在他完成器捐後，心疼且不忍兒子「身體變得空空的」，家人和親友們將所有思念化作文字與祝福，放進不織布縫製而成的心臟、肺臟、肝臟以及腎臟中，讓子傑依舊完整。

子傑爸爸出席音樂會並代表捐贈者上台致詞，他喚著「子傑，我知道你今天有在現場」後忍不住淚崩，強忍不捨及思念說，只要想到「受贈者用著我兒子的器官，等於我的兒子還活在這個世界上」，這陣子以來受贈者及其家屬寫來不少滿滿感謝的信函，看到別的家庭因子傑恢復希望與快樂，相信子傑應該很放心，他們很感謝有機會把小愛化成大愛。

子傑爸爸也代表捐贈者，接受受贈者家屬花束表達謝意，受贈者家屬代表黃小姐向子傑爸爸行90度鞠躬大禮表達心意。

她說，母親因不明急性眼症不見天日，常對著她說每天起床不再有意義，因為眼前一片黑，已分不清是白天或黑夜，但獲贈陌生的大愛者捐出的眼角膜後，現在每天懷抱感恩且珍惜心情睜開眼睛，並說會好好幫捐大愛者看遍來不及看過的風景，感謝器捐者無私的心，幫助曾經絕望者重生。

中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓指出，在台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，目前台灣有9000餘人正在等候器官捐贈，希望藉活動讓捐贈者家屬分享心路歷程及讓受贈者表達感激心得外，也能推廣器捐觀念。

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