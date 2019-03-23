「公賣局」是這樣子來的！ 台圖特展揭秘

2019-03-23 17:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕很多年輕人可能不知道「台灣菸酒公司」的前身是「台灣菸酒公賣局」，公賣局是沿襲日治時期的「專賣」（或稱「公賣」），是政府為籌措財源等目的，將菸酒、鹽、樟腦，甚至鴉片等特定物資公營獨占的制度，國立台灣圖書館選擇1899年台灣樟腦、食鹽被總督府收入專賣事業迄今120周年，今天起至8月11日舉辦「統治者的煉金術─館藏舊籍專賣類書展」，展出館藏中的專賣類珍貴史料。

還記得台灣菸酒公賣的年代嗎？巷口雜貨店掛著公賣局菸酒零售商的白色圓形鐵牌，是不是讓大家覺得分外親切？

台圖「台灣學研究中心」編審蔡蕙頻說，1895年日本開始統治台灣，初期治安不穩，基礎建設待舉，財源困窘，日本本國每年投入大量的經費經營台灣，直到後藤新平就任民政長官後，在台推動專賣事業，台灣財政窘境逐漸獲得改善。

蔡蕙頻說，日本殖民統治期間，台灣總督府陸續將鴉片、鹽、樟腦、菸草、酒精、石油、火柴、度量衡及鹽滷汁等10項物資收為專賣，並透過「賣捌人制度」（特許零售商）來拉攏地方士紳，穩固統治基礎，足見專賣制度對台灣統治的深遠影響。

特展還展出曾任台灣總督府專賣局長、日人池田幸甚家族提供的珍貴照片，池田幸甚是日本新潟縣人，1908年來台，1914年擔任總督府專賣局事務官，1921年升任專賣局長，他是推動酒類在1922年收歸專賣的靈魂人物，從策劃到實施，排除民間抗拒及重重困難，最終將酒納入專賣，總督府的財政因而獲得很大挹注，1923年，池田幸甚因病請辭，在1924年病逝於日本福岡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/