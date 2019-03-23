324世界結核病日 嘉義縣提供720位防疫人員免費篩檢

2019-03-23 11:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕3月24日是世界結核病日，嘉義縣每年約有200名結核病確診病患，嘉義縣衛生局表示，公衛防疫人員及醫院人員因職業環境因素有較高風險感染潛伏結核，今年衛福部疾病管制署提供嘉義縣720位免費篩檢名額，相關人員可向衛生局或十八鄉鎮市衛生所報名。

響應3月24日世界結核病日，嘉義縣衛生局昨天在溪口開元殿福松老人養護中心舉辦「預防有方‧檢驗治療，篩檢有道‧結核不到」結核病防治宣導活動，由局長祝年豐及疾病管制署南區管制中心專委蔡遠鵬等人一同進行防疫連線，與朴子醫院副院長莊仁賓、嘉義長庚醫院院長林志鴻 、大林慈濟醫院副院長賴俊良與臺中榮民總醫院灣橋分院院長李世強一同呼籲民眾防治結核病。

祝年豐強調，結核病透過空氣傳染的慢性傳染病，人人都可能曾接觸過具傳染性的結核病患，接觸者只需透過檢驗就能知道是否遭受感染，卻確定感染也不用驚慌，潛伏結核感染沒有傳染力，只要接受預防性潛伏結核感染治療，就能有效消滅體內潛藏的結核菌，新型短程治療處方只需服藥3個月且每周服藥一次，藥物副作用少，保護力高達9成以上。

今年衛福部提供嘉義縣720位免費篩檢名額，透過最新診斷工具「丙型干擾素釋放抽血試驗」（價值3000元），再搭配新型預防性藥物「逴克伏」，可消滅體內潛藏的結核菌，大幅降低感染後發病的風險。

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