洗腎民眾感染結核菌 與結核病接觸者相當

2019-03-22 10:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局調查發現，洗腎者結核病發病率是一般民眾的23及35倍，自去年在29區衛生所提供洗腎者免費肺結核感染篩檢，今年擴大與亞東醫院及台大金山分院合作，提供洗腎者免費篩檢服務，但患者須自付掛號費，以利進行預防性投藥，降低發病風險。

衛生局副局長許朝程說，世界衛生組織指出全世界人口約有1/3是「潛伏結核感染者」一生中約有5-10%的機會發病；洗腎者因免疫力較低，感染結核菌的比例，與結核病接觸者的比例不相上下，都是高風險族群。因此，自107年推動衛生所提供洗腎者免費篩檢。

107年篩檢240名洗腎者中，有42名結核菌陽性反應（即為潛伏結核感染者），陽性率17.5%，與104至106年間共15,243名結核病接觸者的篩檢陽性率18%相當。

疾管署結核病防治專家委員、台大醫院醫師樹金忠指出，目前使用的「丙型干擾素釋放試驗IGRA」能快速檢驗是否感染結核菌，且具有高度檢驗專一性及敏感度；而篩檢陽性的洗腎民眾經醫師評估後，新型治療藥物只要3個月共12次的預防性服藥療程，就可提供超過9成以上保護力。相較傳統藥物至少需6至9個月服藥期，縮短很多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/