管中閔主持台大校務會議 學生會開直播

2019-03-23 09:47

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長管中閔今早主持台大107學年第2學期第1次校務會議，喊出「邁向台大2028：我們的準備」。台大學生會在會議開始，即已展開線上直播，工作人員一度上前關切。

目前議程進行到主席管中閔20鐘報告，他表示，學生學習及理解方式改變、研究方法更新、產業對高教的期待及國際競爭，都是台大面對的挑戰，台大長期受台灣社會照顧，這些也是台大邁向創校百年努力。

管中閔提出台大未來的努力方向，包括全面提升國際化、研發能量及產學合作、數位學習、 安全友善優質校園、擴大希望爭取菁英。未來教育將不拘現在形式，內涵也會出現重大變化，台大有責任探索未來可能性，率先在未來教育踏出第一步，找到方向，引領台灣繼續向前。

其中在安全友善校園部分，台大正籌備新建3750床學生宿舍，新宿舍將擁有大量公共空間，此案會儘速提到校發會討論；在國際化部分，台大將與南向國家有更多連結，努力與越南、印尼、馬來西亞、泰國等高級中學名校成立聯盟，透過暑期活動，讓這些學生能先認識台大。

對高中生出國念大學一事，管中閔表示，出國讀大學已是很多學生的選擇，建中有15％到18％學生出國讀大學，北一女也超過5％等，這是很可怕的事，台大增額招生希望入學計劃，新設「希望出航獎學金」，使一成交換生約百人的出國費用全數由學校負擔，也新設「傅鐘獎學金」提供60名新生獎學金。

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