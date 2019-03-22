管中閔被質疑違反「高尚品德」候選條件 名譽教授提議︰台大明校務會議 檢討管校長適格性

2019-03-22

管上任後首度主持校務會議 將面對師生代表

〔記者吳柏軒、謝君臨／綜合報導〕台大明天將舉行校務會議，這是一月份管中閔在爭議聲中上任後第一次主持校務會議，首度面對校務會議代表。台大名譽教授王秋森質疑管違反「高尚品德」等校長候選人條件，呼籲台大校務會議組專案小組，討論評議適格性。不過對於適格性的質疑，管中閔曾經表示：「教育部都幫我澄清了」。

台大校長管中閔前年參加校長遴選，卻身陷多項爭議，包含資訊揭露、利益迴避、赴中兼職、學術倫理等，延燒經年未解，前教育部長葉俊榮去年耶誕節突襲發布「勉予同意」聘管為台大校長，但要求台大「三個月內提出檢討報告」，時限將於本月廿五日到期，但台大師生未聽聞校方檢討動靜。台大則表示，廿五日會將報告送件給教育部。

立委：大學自治非違法濫權的保護傘 籲教部監督

立委黃國昌痛批台大、教育部，指「大學自治不能成為違法濫權的保護傘」，呼籲教育部要合法監督，別再護航台大。黃國昌強調，大學教授沒有得到許可就跑到外面兼職，就是違法行為，論追究責任，第一線是大學，若大學沒有負起責任，教育部就有監督職責，令人遺憾的是，教育部對於自身監督大學的責任，並沒有認真看待。

民進黨立委吳思瑤昨表示，對於社會的高度質疑，管至今都選擇不說明，削弱了他領導台大的正當性。

教育部人事處長陳焜元表示，政府一定會依照憲法、大學法等法規去監督大學，大學在法規內享有自治權，去年在十二月廿五日發文勉予聘任管中閔後，其中但書要求台大進行教授違法兼職、校長遴選等程序做檢討，同時也要求台大對外說明。至於有關大學校長遴選的制度層面，未來將依校長資格多元化、遴選制度專業化、爭議處理制度化等方向，研擬修正國立大學校長遴選組織及運作辦法。

台大名譽教授、公共衛生學院前院長王秋森說，人格養成是大學教育核心，校長須扮演重要角色，因此台大校長遴選委員會組織及運作要點規定，校長被推薦人的首要條件是高尚品德及學術成就。

監院批不知悔改 學者促台大組專案小組進行評議

但「管中閔實難被認定為具有高尚品德」，從監察院彈劾文及調查內容看，如匿名為壹週刊定期撰稿，至學校、基金會兼職卻未依法申報等，前者嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，後者更是遭監察院批「一犯再犯，不知悔改，惡性實屬重大」，實在非常痛心。

王秋森認為，管對於任何指控均採取不理態度，監察院約談請假、即使被彈劾也未公開回應，除了管的名譽受損外，台大校譽亦受嚴重打擊，呼籲明天校務會議應討論管是否仍適格台大校長，甚至應組成專案小組進行評議。

監察院彈劾管中閔四大理由

台大明天將舉行校務會議，這是一月份管中閔在爭議聲中上任後第一次主持校務會議，首度面對校務會議代表。（資料照）

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