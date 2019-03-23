台大今校務會議 學生接力直播

2019-03-23

教授臉書透露 管校長傳簡訊給學生會長不能直播

〔記者林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕台大校務會議今早開會，台大校長管中閔在爭議聲中上任後，將首度面對校務會議師生代表。台大研究生協會會長許瑞福表示，學生會和研究生協會均認為，台大的決策和發展具有高度的社會公共性，因此學生代表將對校務會議採取「直播」，讓學生和各界完整了解校務會議過程，校方若採強硬態度反對，學生代表不排除離席抗議。

校方若強硬反對 學生將退席抗議

管中閔前年參加校長遴選，身陷多項爭議，包含資訊揭露、利益迴避、赴中兼職、學術倫理等，延燒經年未解。教育部前部長葉俊榮去年耶誕節突襲「勉予同意」管為台大校長，但要求台大在三個月內提出檢討報告，時限將於本月廿五日到期，各界都靜待台大的報告。

台大學生會會長吳奕柔表示，在今天校務會議中，學生代表將正面迎戰「管校長」，要求管公開說明，包含校長遴選程序、監察院彈劾後續。

許瑞福認為，管中閔從未公開說明爭議，身為研究生協會代表，對校長的品德有更高期待，若讓爭議淪為各說各話，恐不符合校長職務的必要條件，也不利後續校務推動、影響台大聲譽。

台大教授陳炳煇昨在臉書表示，管中閔傳簡訊給學生會長吳奕柔，告訴她校務會議不能直播。去年他當校務會議代表時，時任學生會長林彥廷很老實地在開會時詢問主席：「學生會可直播嗎？」當時與會代表表決不同意直播。如今管中閔已貴為台大校長，竟前一日傳訊息給學代不給直播。管在怕甚麼？不過，管中閔和吳奕柔均未證實此訊息。

許瑞福表示，去年學生會就曾提過直播校務會議，因直播對校園公共事務有幫助，真實呈現事件全貌，校務會議牽涉全校公共利益，討論過程直播公開，才能使學生權益受到完整維護。況且，台大的決策和發展有高度社會公共性，直播亦可避免相關爭議，因為從會場後方往前拍，校務會議代表背對鏡頭，不會有肖像權問題。

許瑞福指出，學生研究過校務會議議事規則，並沒有相關禁止規範，校務會議之前決議不能直播亦無法律效果，學生們將先採接力直播，如果真的無法直播，不排除離席抗議。

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