03/23 各報重點新聞一覽

2019-03-23 06:15

自由時報

韓訪港 會中聯辦主任 香港泛民派批「魔鬼的交易」

高雄市長韓國瑜昨率團訪中，首站到香港，韓一抵港，就由中聯辦台灣事務部部長楊流昌接機，中午會見香港特首林鄭月娥，下午舉行農產品推介會暨簽約儀式，傍晚進入中聯辦與中聯辦主任王志民見面。這是首次有台灣地方首長進入中聯辦並與中聯辦主任會面。

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早餐配奶茶 下午喝優酪乳 小6生喝出代謝症候群

一名小學六年級的男童，早餐最愛配奶茶，下午常以珍珠奶茶等當點心，家人改讓他喝優酪乳、運動飲料，以為可以「顧健康」，但身高一五四公分的男童，體重飆到九十五公斤，甚至出現新陳代謝症候群等疾病；醫師呼籲，不少家長誤認標榜健康的飲品可多多益善，忽略含糖量隱形危機，反而對健康無益。

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產學訓專班「學中做」 年薪破百萬

為鼓勵技職學生「做中學、學中做」，勞動部和教育部合作推出的「產學訓專班」，昨天傳出好消息，畢業生平均年薪七十五萬元，甚至有職場新鮮人晉級百萬年薪之列。台北科技大學昨開記者會，喜慶「能源與冷凍空調工程系產學訓專班」畢業生在專技高考拿下榜首和探花殊榮；北科大教授姚立德表示，北科大把業界實習設為日間部的畢業門檻，並讓學生去勞動部職訓中心一整年接受技術士訓練，大一考乙級證照，大四畢業考上甲級證照，把種籽培育成小樹苗。

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蘋果日報

韓國瑜見中駐港高官 強調情感交流 遭批魔鬼交易

打著「拼經濟不談政治」出訪的高雄市長韓國瑜，昨展開香港、澳門、深圳及廈門四地拼經濟之旅，未料昨晚卻變調，史無前例密會中國駐港最高官員中聯辦主任王志民並共進晚餐；消息曝光後，引發港台兩地軒然大波，香港前議員痛斥「與魔鬼交易」，立法會議員也連署聲明指稱，此舉是為扭曲版本的一國兩制背書。對外界批評，韓昨表示「完全尊重」。

蔡挺友邦 華航增班飛帛琉 對抗中國旅遊禁令 嗆「北京什麼都反對」

台灣以實質行動力挺友邦！因堅定維持與中華民國邦交，中國去年底對帛琉發布旅遊禁令，導致帛琉陸客大減，衝擊觀光收益，現正在帛琉訪問的總統蔡英文昨在臉書宣布，華航直飛帛琉航班自6月起，由每周3航班增為4航班，以實際行動力挺友邦。

聯合報

解套！國民黨將徵召韓國瑜領表 4月中啟動初選

民進黨總統初選提名作業已展開，國民黨提名方式仍未明朗，基層焦慮；據可靠消息來源透露，國民黨四月中啟動初選提名作業，將以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜「被動」進入初選，與新北市前市長朱立倫、立委王金平等已表態的主要參選人，透過公平的初選機制，決定國民黨二○二○的總統提名人。

要命斑馬線…6都大盤點 啟動3年改善計畫

上月接連發生行人在斑馬線遭撞喪命，本報日前追蹤發現斑馬線存在三大要命設計，恐是肇禍潛因，引起中央及地方重視，全面動起來。交通部昨天邀內政部營建署及六都研議解方，六都挑出上百處路口提報交通部，會中並拍板全案擴大為三年計畫，全面盤點易肇事路口，一個月後提出首波改善名單，跨單位合作從標線、號誌等道路工程全面進行改善，交通部每月追蹤成效。

中國時報

拚南南合作

高雄市長韓國瑜推動南南合作，22日啟航出訪「港澳深廈」拚經濟，首站在香港的農產品推介會暨簽約儀式後宣布，簽下1至4年共7張農漁產品採購合約與1張備忘錄，總金額達新台幣26.7億元；韓強調，此行就是交朋友、賣東西、吸引人到高雄玩與投資，會盡全力保證農漁產品品質，雙方多來多往，「高雄、香港兩地一家親」。

無兩岸諒解 台灣進不了WHA

世界衛生組織（WHO）昨透過發言人表示，今年如果沒有「兩岸諒解」，不用期待台灣會取得世界衛生大會（WHA）入場券；這席話，形同宣告台灣恐將第3度缺席WHA。對此，國民黨立委炮轟，蔡政府為了意識形態，連WHA都無法出席，根本就是把全民的健康當兒戲；呼籲民進黨不能再為了2020的總統大選操作統獨，讓兩岸政策陷入束手無策的狀態。

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