早餐配奶茶 下午喝優酪乳 小6生喝出代謝症候群

2019-03-23

誤認標榜健康飲品 多喝沒關係

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名小學六年級的男童，早餐最愛配奶茶，下午常以珍珠奶茶等當點心，家人改讓他喝優酪乳、運動飲料，以為可以「顧健康」，但身高一五四公分的男童，體重飆到九十五公斤，甚至出現新陳代謝症候群等疾病；醫師呼籲，不少家長誤認標榜健康的飲品可多多益善，忽略含糖量隱形危機，反而對健康無益。

台中醫院小兒科主任陳敏恭指出，一般國小六年級學童的ＢＭＩ指數應低於廿二，這名體重破九十公斤的男童已超過三十，原來他每天早餐外食最愛配奶茶，晚餐因要課後補習多超過八點才吃，下午也會吃麵包、蛋糕甚至搭喝珍奶，飲食習慣長期不良。

陳敏恭說，家人原以為優酪乳比較健康，下午點心改換優酪乳讓他墊肚子，有時則喝運動飲料，但男童體重持續攀升，造成雙側膝關節疼痛就醫，醫院檢查發現他小小年紀就糖化血色素過高，已有新陳代謝症候群，目前控制血糖中。

忽略含糖量隱形危機 危害健康

陳敏恭說，不少家長誤認為市售優酪乳、運動飲料是「健康飲料」，以為讓小孩多喝沒關係，卻忽略部份產品有含糖量過高問題，他曾看過有運動飲料營養標示每一百CC含糖約六．五公克，甚至有優酪乳每一百CC含糖約十公克。

他指出，五到十歲的兒童一天糖類攝取量約在廿到廿五公克，若再加上蛋糕、麵包甚至零食等，一天下來糖分攝取量就爆表。

此外，兒童飯前喝含糖量高的飲料，易因血糖上升降低飢餓感而吃不下正餐、飯後喝又易有體重過重情況。

陳敏恭提醒家長幫子女慎選飲料，更要養成習慣判讀飲料瓶上的營養成分標示，每一百CC容量含糖高於五公克就要盡量避而遠之。

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