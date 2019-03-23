產學訓專班「學中做」 年薪破百萬

2019-03-23

專班生畢業 即擁學歷證照工作經驗

〔記者林曉雲／台北報導〕為鼓勵技職學生「做中學、學中做」，勞動部和教育部合作推出的「產學訓專班」，昨天傳出好消息，畢業生平均年薪七十五萬元，甚至有職場新鮮人晉級百萬年薪之列。

北科大畢業生 高考拿下榜首、探花

台北科技大學昨開記者會，喜慶「能源與冷凍空調工程系產學訓專班」畢業生在專技高考拿下榜首和探花殊榮；北科大教授姚立德表示，北科大把業界實習設為日間部的畢業門檻，並讓學生去勞動部職訓中心一整年接受技術士訓練，大一考乙級證照，大四畢業考上甲級證照，把種籽培育成小樹苗。

勞動力發展署署長黃秋桂也表示，產學訓專班學生畢業即取得學歷、證照及三年工作經驗，透過「做中學、學中做」訓練模式，縮短了學用落差。

八月將開辦19班 招收八三二名學生

教育部技職司長楊玉惠表示，勞動部和教育部合辦產學訓專班的學校包括：台北科大、龍華科大、健行科大、明新科大、建國科大、勤益科大、南開科大、虎尾科大、和春技術學院及台中高工等校，培育模具設計製造、物聯網應用設計、能源與冷凍空調、精密機械加工製造等專業人才。今年八月預計開辦十九班，招收八百卅二名學生。

台灣區冷凍空調工程同業公會理事長朱賜評表示，包括航太軍事、生化醫藥等尖產科技領域，都須借重冷凍空調專業技能，在台灣可創造的跨領域產值約三．二兆元，產學訓專班解決了冷凍空調業界缺乏人才的難題。

北科大校長王錫福表示，專班已招收六屆共三百廿位學生，第一屆專班學生畢業不到兩年，平均年薪七十五萬元，其中兩位畢業生年薪更破百萬，也有學生繼續進修。

北科大專班第二屆學生歐晉祺考上專技高考榜首，他表示，大二進入能源環控公司工作，一步一腳印，一路接觸監工、設計圖面繪製等實務工作，今年三月順利錄取設計工程師，將再繼續準備電機工程技師高考。

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