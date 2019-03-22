天使大叔捐腎！末期腎病青年少女 擺脫「被透析機器綁架」

2019-03-22 18:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「謝謝您，天使大叔」！正值青春年華的16、18歲青少年，因末期腎病長期接受腹膜透析治療，影響求學及生活，半年前，兩人幸運獲得腦死大愛者捐贈腎臟，接受移植，今天歡慶新生，除了向不認識的「天使大叔」致謝，更開心終於擺脫「被透析機器綁架的生活」，不約而同直說，等身體再好一點，要去聽演唱會追星。

18歲的廖小弟從小學起因血尿就醫，發現罹患罕病「亞伯氏症候群」，會造成腎臟病變；16歲的姚小妹則是國二時罹「腎絲腎球炎」，各因腎衰竭成末期腎病，須長期接受腹膜透析治療。

儘管腹膜透析可在家進行，不必三天兩頭跑醫院進行血液透析，但仍幾乎整日與透析機器為伍，不能隨意行動，兩人也因長期透析治療，發育受到影響，身形比一般青少年瘦小。

中山醫學大學附醫泌尿科醫師謝佐宜指出，根據統計，全國約有20萬名慢性腎臟病童，小兒腎病透析盛行率逐年成長，從2010年開始，5年之間接受透析治療的兒童，從451人增加到527人。

其中又有百萬分之5病童已是末期腎病，跟透析治療相比，更好的治療選項是接受腎臟移植手術，有較好的長期存活率及較佳的生活品質。

廖小弟、姚小妹也等待換腎機會，中山附醫泌尿科主任陳順郎指出，半年前有位車禍導致顱內出血的腦死病患遺愛人間捐腎，中山附醫為兩名正值青春期的病童進行腎臟移植手術後，歷經感染、血液循環改善等狀況後，術後情況趨穩定，今天歡慶新生。

由於之前接受透析治療時，尿液多經透析機器排除，重獲新生的兩人起初對於要自行排尿一事備感不方便，得知能自行排尿是器官適應良好的反應後，也直呼不敢再抱怨這項「幸運的麻煩」。

廖小弟、姚小妹都知道體內有來自「天使大叔」的腎，很慶幸自己的幸運，更感謝「天使大叔」的大愛助他們重生。

姚小妹說，以前每天早晚都要進行腹膜透析治療，總覺得生活離不開透析機器，活動均受限機器，很不痛快，現在終於擺脫被機器綁架的生活，超輕鬆。廖小弟也說，因為透析治療，家人怕他體弱受感染，哪都不能去，生活限制太多了。

被問到重生後最想做的事是什麼？兩人不約而同說，想去聽現場演唱會，廖小弟迷鄧紫棋，姚小妹最愛畢書盡，以前只能從電視看偶像，最盼能親到演唱會現場大聲支持偶像。

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