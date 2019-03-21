合理嗎？他上班逾10小時僅領1千元 提離職竟被逼還薪水

2019-03-21 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書社團表示，自己一大早接到面試通知，結果當日從早上就上工，忙到晚上才回家，最後僅領到1000元和一件衣服；告知對方不想做了，竟收到通知，要求退還薪水和衣服。網友也將此事PO上網，痛斥「浪費了我一天的時間，還這樣跟我要回去」，而此事也引起網友熱議。

原PO網友今（21）日在臉書「爆怨公社」PO文痛斥「真的覺得很扯」，他表示，一大早被叫去面試，結果從早上10點就開始幫忙用些有的沒的東西，忙到晚上9點多才回家，只拿到疑似是一日薪水的1000元和一件衣服。由於工作不是很好的工作，於是原PO也決定不做了。

沒想到告知對方後，竟收到對方簡訊告知「不做沒關係，1000元跟衣服請歸還」，甚至表示「速速回電，後果自負，中午11點前沒回電，就帶隊去找您，事情就不是您還我1000元和衣服這麼簡單」。這樣的簡訊內容，也令原PO十分不爽，表示「浪費了我一天的時間，還這樣跟我要回去」？

對此，網友也紛紛留言表示「不是去面試而已，怎麼就直接幫他工作了？」「是要怎樣才能找到這麼爛的工作」、「 10點做到9點 1000都付不起」、「恐嚇，先吉一波」、「把他名字 還有公司po出來啊」、「衣服可以還 但錢是你的酬勞吧」、「什麼後果？沒簽約沒幹嘛的威脅別人，直接打去報警還比較快」。

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