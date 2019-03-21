2個鄰300人撐住傳統 今年首度獲邀演出內門宋江陣

2019-03-21 21:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大庄武山廟信眾只有2個鄰的人口，卻保有傳統宋江獅陣，成立超過一甲子以來首度獲邀參加內門宋江陣演出，廟方特地請出94歲耆老林極明總綰兵符，壯丁犧牲休息時間每周3天集訓，希望能將地方傳統文化特色被看見。

大庄地區是現今大樹區檨腳里第9、10鄰，目前有94戶、約300人，人口雖少，大庄武山廟60餘年來均派出宋江獅陣參加元宵節遶境，從不間斷，顯現地方超強向心力。

地方的團結今年被看見，大庄武山廟主委陳進傳表示，高市光觀光局看到本報的宋江獅陣報導，邀請參加內門宋江陣「高雄陣成功」活動，大家非常振奮，經開會決定參加，並將於4月4日演出。

陳進傳說，大家平日上班、農忙，仍迅速完成27人編制，連同儲備人員共42人規模，平均年齡50餘歲，團員放棄休息時間，每周集訓3天，林極明是第一代宋江獅陣成員，老驥伏櫪擔任領隊。

陳進傳每年都會去觀摩內門宋江陣，他指出，傳統宋江陣偏重武器（法器）展演，宋江獅陣則強調陣式，仍有不同，根據耆老說法，以前遶境大庄武山廟沒人沒錢，只能出一頂大轎、一頭獅，直到60餘年有老師傅教導宋江獅陣，才成為特色，卻鮮為人知。

鳳山社大講師莊世杰說，大庄是清代「路頭排」（渡船頭），是高雄渡溪進入屏東的要站，清乾隆29年（1764年）的「重修鳳山縣志記載：「大庄汛，縣東四十里；攀桂橋要地，兵目五名」，可見當時大庄有駐軍，地處要津。

莊世杰說，隨著社會更迭，許多大廟都已經沒有陣頭，但只有2個鄰的武山廟還能維持，相當難得。

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