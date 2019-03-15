全國民眾相揪到內門 宋江陣3月30日登場

2019-03-15 15:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣最大的春天藝陣盛會－高雄內門宋江陣，即將於3月30日至4月7日登場，包含創意宋江陣頭大賽、比武招親、台灣小姐拋繡球等精彩活動，市府也規劃免費接駁車，歡迎全國民眾相揪到內門。

今天在高市府中庭舉辦宣傳活動，首先由高雄市消防局打火英雄，結合宋江陣式上陣，在力與美的動作中，舞動宋江陣。現場還有來自雲林阿善師故鄉的西螺農工創意宋江陣，與內門順賢宮的傳統宋江陣，兩方真功夫尬陣，贏得滿堂彩，最後由市府秘書長楊明州與順賢宮主委黃富義為兩隊結彩，預祝今年高雄內門宋江陣圓滿成功。

觀光局長潘恒旭指出，今年宋江陣精彩活動相當多，包括夜間開幕的水舞煙火、全國創意宋江陣頭大賽、比武招親、宗教嘉年華、內門各級學校及北港東港知名陣頭、總鋪師辦桌宴、文史導覽小旅行、台灣小姐拋繡球、市區展演細說水滸、順賢宮聖母湖水舞等，歡迎民眾利用春假，相揪到高雄內門。

市府也規劃免費接駁車，3月30日、31日、4月4日至6日，每天上午10點至晚上8點，自旗山轉運站來往內門順賢宮、內門紫竹寺、南海紫竹寺三廟，每半小時一班車。多家飯店旅館及民宿，也於活動期間提供專案住宿優惠，詳情可查詢：「2019高雄內門宋江陣」活動官網。

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