樹林生命紀念館二期動工 提供近3萬櫃位

2019-03-21 19:33

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林生命紀念館第二期工程今天開工，預計2021年2月完工，屆時可再提供2萬9千個櫃位及1萬2千座神主牌位，紓解舊有納骨塔塔位不足的問題，其中，第一期工程已於今年2月完工、5月底啟用。新北市新建工程處表示，考量周遭地形，規劃工程的設計上採用半開放建築形式，融合地景環境。

新北市工務局表示，樹林地區僅有的公立樹林示範公墓納骨塔位已滿，鄰近的鶯歌示範公墓納骨塔所剩櫃位也不多，為了有效利用現有的喪葬環境，在原有樹林第六公墓內規劃出融合地景、低耗能與結合當地文化特色的生命紀念館，完工後將提供三鶯土樹地區民眾安放先人骨灰骸。

樹林生命紀念館第一期工程在二月完工，預計5月啟用，可容納2萬6千個納骨櫃及4千座神主牌位，緩解地方殯葬需求，第二期則是在3月21日開工，預定2021年2月完工，可再提供2萬9千個櫃位及1萬2千座神主牌位。

新工處說，樹林區生命紀念館二期工程將一同規劃6公尺環狀道路及8公尺聯外道路拓寬工程，並進行周邊景觀綠美化，讓先人長眠的生命園區，像幽雅的公園般不再令人怯步，讓樹林第六公墓蛻變為人文生態的生命紀念園區。

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