海線最美！ 高美國小慶百歲 彩虹跑道啟用

高美國小啟用彩虹跑道 ，嶄新繽紛。（記者張軒哲攝）

2019-03-21 17:10

〔記者張軒哲／台中報導〕高美國小今日舉行創校100年校慶活動－操場暨彩虹跑道啟用典禮，立法院副院長蔡其昌與會，蔡其昌與高美國小校長林坤燑是國小同學。蔡其昌戲稱林校長以前都沒欺負他，彩虹跑道工程他當然得盡力到中央爭取預算補助，這條繽紛跑道堪稱全海線最美麗的跑道。

今日高美國小校慶包括蔡其昌、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀等人皆共襄盛舉。高美國小彩虹跑道工程，核定計畫經費388萬元，教育部補助約227萬元，補助比率60％。

蔡其昌致詞表示，林坤燑與他是清水國小同學，當年他讀六甲，林在六乙，林從小就很會讀書所以後來去當校長，而他則是太貪玩，所以得出來更加倍的為人民服務，高美國小跑道是全海線最美麗的跑道，但我們不會讓孩子們輸在起跑點上，給孩子好的教育環境是我們最重視的一件事。

林坤燑表示，高美國小跑道總長160公尺，教育部補助60％，台中市政府配合款40％。彩虹跑道有一個意義是共好，彩虹有著七彩顏色，期盼孩子們在求學過程擁有最天真可愛的回憶，好好的交朋友，一起在學業上、品德修養上努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/