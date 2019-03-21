多元經營有成 高捷宣布4月起平均加薪2.7％

2019-03-21 15:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今宣布，因為多元經營有成、營運再創佳績，今年4月份起員工全面加薪，整體幅度為2.7%，比去年首度加薪2.5%還多一點。

高捷說明，107年度經營持續獲利，昨（3/20）日董事會通過員工調薪2.7%案，108年度除致力運輸本業外，仍持續著力附屬事業、土地開發、營運承攬、顧問諮詢等多元業務，以維持營運獲利。

高捷107年度財報盈餘約新台幣6088萬元，已連續2年經營獲利，且開春迄今高捷1、2月份自結盈餘估計約3800萬元，相較去年同期增加1000萬元。

高捷分析穩定獲利原因，主要為近來受惠市府大力行銷高雄推動觀光與大眾運輸，運量屢創新高，今年度2月份高捷運量更是創歷史單月新高，該月總運量高達584萬人次。

除運輸本業外，高捷更持續經營附屬事業、土地開發、工程勞務承攬、數位多元支付、國內及澳門、新加坡等東南亞專業顧問業務，同時積極爭取輕軌、公共腳踏車等各項委託營運案，相關附屬事業及開發等本業外收入，佔總營業收入之比例已逐年提高至近40%，讓高捷財務結構及營運的基礎更加穩固健全。

高捷自民國97年營運，10年以來於107年首度加薪2.5%，因108年營運成績持續穩健，昨日經董事會同意於4月1日起再度加薪，整體幅度約為2.7%。

董事長郝建生表示：「員工是企業重要資產，高捷公司為國內唯一兼具捷運工程興建、系統營運及附業開發的綜合型專業公司，除積極爭取業外收入，也於數位金融的浪潮上，與各國際組織合作導入交通多元支付，並參與高市府與LINE Pay一卡通的合資經營，這些都是全體員工努力的成果，高捷公司期望持續提升員工薪資福利，讓每個同仁在崗位上貢獻所長，讓高捷是高雄最優質及信賴的交通工具，更是市府健全大眾運輸、推廣觀光旅遊及行銷高雄專業形象的重要夥伴。」

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